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47歲大S素顏近照流出！「眉毛沒畫就出門」恩愛黏具俊曄身旁

▲47歲大S（左）素顏近照流出，她連眉毛都沒畫就出門，恩愛黏著老公具俊曄。(圖／asosbarbiedee IG)
▲47歲大S（左）素顏近照流出，她連眉毛都沒畫就出門，恩愛黏著老公具俊曄。(圖／asosbarbiedee IG)

記者薛羽彤／綜合報導

大S老公具俊曄4日晚間在Legacy Taipei舉辦DJ秀，應援團包含許雅鈞一家人、小S（徐熙娣）、小S大女兒Elly和二女兒Lily、詹仁雄、許藍方、陳昇都到場支持。活動結束後，有一張疑似大S最新近況照在微博上瘋傳，大S依偎在老公身旁，不僅素顏連眉毛都沒畫，47歲的膚質令人讚嘆。

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▲小S（右）以行動力支持姐夫具俊曄的DJ秀表演。（圖／寬宏藝術）
▲小S（右）以行動力支持姐夫具俊曄的DJ秀表演。（圖／寬宏藝術）
具俊曄4日舉辦DJ秀，雖然現場不見愛妻大S，不過小姨子小S上台合體姐夫表演BLACKPINK的歌曲《Kill This Love》，小S忘情熱舞表示：「現場的觀眾朋友們，我的姐夫DJ KOO！你們是不是也很愛我？我是不是要下去熱舞？我跳下去了你們要接住我喔！如果我腦震盪你們就完蛋了！謝謝你們來，我愛你們！」

▲大S素顏近照在微博上瘋傳。（圖／微博）
▲大S素顏近照在微博上瘋傳。（圖／微博）
活動結束後，微博上瘋傳大S與具俊曄的近照，照片中大S比讚燦笑依偎在具俊曄身旁，她素顏連眉毛都沒畫，只擦了口紅顯氣色，引起網友討論，「快50歲了，可以了」、「眉毛都畫，塗個口紅就出門了，這種全素顏狀態已經很好了好嗎」、「連眉毛都沒畫，塗個口紅就出門照樣美」、「年過半百這樣很美了。」

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