柯文哲列被告！北士科案專案會議 黃瀞瑩：別用政治有色眼光來看
前台北市長柯文哲任內「三大案」爭議延燒，台北市議會組成跨黨派專案小組，調查北士科、京華城容積案。今（6）日舉行首次專案會議，民眾黨市議員「學姊」黃瀞瑩對此表示，希望不要用政治的有色眼光來看待，既然成立專案小組，希望事實跟真相能夠公開透明。。
記者呂炯昌／台北報導
北市議會今日舉行專案會議，媒體詢問藍綠議員可能在會中決議邀請柯文哲與前台北市長郝龍斌來做相關說明，黃瀞瑩在會前受訪表示，她當然希望相關人士都來做說明，不管過往公務人士相關人士做説明外，過往北士科也做了很多企業訪談，也希望相關企業能來做說明，在資料部分，還是希望可以在小組中做全部提供，至少全部公開，讓全部委員一併來評斷，希望大家不要帶著政治有色的眼光來看，既然成立專案小組，希望事實跟真相能夠公開透明。
媒體追問9位專案小組議員，民眾黨只有她一人，來之前有沒有先做沙盤推演？黃瀞瑩表示，相關資料與公開文件，以及過去議會做過的專案報告，她先瀏覽過一次，在程序上、相關招標文件都是沒問題，民眾黨在專案會議只有一席，但她希望與相信所有同事都能秉持公開透明的精神去評斷這個案子。
媒體問潛在投資人在會議沒有錄音？黃瀞瑩說，在這過程中，或者專案小組開會前，很多議員拿出很多文件，不過都是捕風捉影，沒有直接證據證明柯文哲圖利那家廠商，都是各自解讀，竟然成立專案小組，就讓各黨各派公開討論。