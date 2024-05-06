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NBA／衛冕軍金塊拉警報！「絕殺王」Murray左小腿拉傷 G2出戰成疑

▲衛冕軍金塊傳出壞消息！主戰控球後衛、上輪系列賽連續兩次絕殺湖人隊的Jamal Murray左小腿拉傷，G2出戰成疑。（圖／美聯社／達志影像）
▲衛冕軍金塊傳出壞消息！主戰控球後衛、上輪系列賽連續兩次絕殺湖人隊的Jamal Murray左小腿拉傷，G2出戰成疑。（圖／美聯社／達志影像）

記者張志宇／綜合報導

NBA衛冕軍丹佛金塊昨（5）日在季後賽第二輪系列賽G1，因在無法阻擋明尼蘇達灰狼「蟻人」Anthony Edwards狂砍43分，終場以99:106輸掉比賽，也丟掉主場優勢。不過壞消息還不止如此，今（6）日又傳出壞消息，球團表示陣中主力控衛、首輪曾兩次絕殺湖人隊的Jamal Murray，因左小腿拉傷，明（7）日G2的比賽出戰成疑，這對衛冕軍來說絕對是拉警報，如果無法守住主場，加上灰狼隊近況正好，淪落至0:2落後的窘境恐難翻身。

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金塊官方X列出戰存疑　Jamal Murray：順期自然

金塊球團在今（6）日在官方的X（推特）貼文指出：「Jamal Murray因左小腿拉傷，在G2被列為出戰成疑。」對此，Jamal Murray本人透露：「我已經接受我受傷的事情，沒有任何事情能一帆風順，我必須不斷調整與適應。」

談到G2是否能順利登場，「一切交給球團安排，我只關心我們能否贏下系列賽，我們必須不斷調整，找到方法才能贏下灰狼，至於我左小腿的傷勢，一切順其自然吧。」

但金塊若是在G2失去Jamal Murray，對戰力上無疑是一大打擊，在G1時金塊僅拿下99分，是他們本季唯一1場得分沒破百的比賽，G2若Jamal Murray無法上場，金塊將很難突破聯盟防守效率第一的灰狼，此外灰狼本季在5場季後賽中，共3度將對手的得分限制在100分以下。

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