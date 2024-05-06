永康區王行東路道路排水改善完工 黃偉哲盼解決淹水困擾
每逢豪大雨時常發生淹水的台南市永康焚化廠前王行東路道路，在台南市府團隊的努力下近日完工，台南市長黃偉哲今(6)日特別感謝地方民眾體諒施工期間帶來的諸多不便，讓工程能於今年汛期前完成，在抽水站新建後，可望大幅改善永康焚化廠及永康科技工業園區周邊區域約25公頃之積淹水情形，保護人口數約為2,000人。
記者郭俊暉／台南報導
台南市永康焚化廠前王行東路道路排水工程主要是在永康焚化廠綠帶區間增設抽排水設施，包含抽水站1座、2台1CMS抽水機，並沿王行東路下方設置壓力管涵總長約291m(管徑1,200mm)，及流出工與舌閥，以宣洩永康焚化廠及王行東路之逕流量至鹽水溪，解決區域遭遇豪大雨時發生積淹水之情況。
黃偉哲表示，該區域既有側溝通洪斷面不足，每逢豪大雨時常發生積淹水，嚴重影響交通及焚化廠清運作業，為解決問題，南市府環保局編列7,565萬元經費，並委由水利局代辦包括抽水站等相關工程，將來若發生強降雨，抽水站即可啟動，讓王行東路、永康工業區及永康焚化爐的廠區不再淹水，同時不影響垃圾清運及民眾通行。
黃偉哲強調，王行東路施工過程，對當地道路使用有些衝擊，感謝地方民眾體諒，讓工程順利於汛期來臨前順利完成，該抽水站新建後，將可大幅改善永康焚化廠及永康科技工業園區周邊區域約25公頃之積淹水情形，讓當地居民能減輕面臨積淹水之苦。