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「這群人」茵聲自爆信用不良！因這原因卡片全被停用　嘆感覺超差

▲「這群人」成員茵聲因為信用不良導致信用卡全數被停用，讓她忍不住在Threads上抱怨：「感覺超差！」（圖／翻攝自茵聲IG）
▲「這群人」成員茵聲因為信用不良導致信用卡全數被停用，讓她忍不住在Threads上抱怨：「感覺超差！」（圖／翻攝自茵聲IG）

記者張一笙／綜合報導

藝人鄭茵聲自YouTube「這群人」發跡，後轉往演藝圈發展，累積不少人氣。昨（5）日茵聲突然在社群平台Threads上發文表示自己遇到麻煩，由於自己的疏忽被銀行判定「信用不良」，目前所有信用卡都遭停用，讓她無奈地表示：「感覺超差！」

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▲茵聲在Threads上抱怨自己的信用卡全被停用，感覺很差。（圖／翻攝自茵聲Threads）
▲茵聲在Threads上抱怨自己的信用卡全被停用，感覺超差。（圖／翻攝自茵聲Threads）
茵聲在Threads上表示：「我因為一萬多塊的卡費沒繳，以為停卡沒使用，結果綁Apple一直扣錢沒發現，我所有信用卡都被停了。我現在信用不良，感覺超差！」

▲茵聲因為疏忽，導致信用卡全數被停用，讓她十分困擾。（圖／翻攝自茵聲IG）
▲茵聲因為疏忽，導致信用卡全數被停用，讓她十分困擾。（圖／翻攝自茵聲IG）
茵聲解釋原先自己是用花旗信用卡，但星展銀行接手花旗的全數業務後，她以為花旗信用卡已經失效，因此沒有注意到每個月都被扣錢，有粉絲詢問她銀行怎麼沒有寄信或電話通知，茵聲則表示自己剛搬家，所以沒有收到任何通知，導致其他銀行的信用卡都被停用。

▲▼鄭茵聲入行超過10年，人氣不墜。（圖／鄭伊菲工作室、鄭茵聲臉書）
▲鄭茵聲入行超過10年，累積不少人氣。（圖／翻攝自鄭茵聲臉書）
不少粉絲看完後紛紛驚訝表示：「當作一次教訓吧，方便的事更容易讓自己忘記。」、「蘋果刷了都不用繳錢不覺得奇怪嗎？」、「電話號碼最好還是不要隨便改，太麻煩了！」也有粉絲為茵聲想解決辦法：「補回去，然後在那間（銀行）底下帳戶丟個20萬放著，再通知一下就直接刷掉信用不良了。」

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