黃仁勳有多拚？2.5兆男驚人工時曝光 員工爆料：為他工作不容易
近兩年當紅炸子雞「AI教父」黃仁勳，不僅帶領輝達登上一個又一個的高峰，更引領世界走向AI。隨著輝達股價飆漲，公司市值以及其財富也跟著水漲船高，輝達目前市值超過2兆美元，僅次於微軟和蘋果。根據《富比世》即時富豪榜最新資料顯示，黃仁勳身價高達781億美元，約新台幣2.5兆元，擠身全球富豪榜第19名。
記者鄭妤安/台北報導
日前，輝達員工在美國哥倫比亞廣播公司（CBS）新聞節目《60分鐘》的專訪上爆料，黃仁勳是一位要求嚴格的完美主義者，為他工作並不容易。黃仁勳聽了之後，認為這些形容非常貼切，「本來就該如此，你想追求非凡成就，本來就不會是件容易的事。」儘管如今輝達地位不凡，黃仁勳仍在不久前坦言，現在每天早上醒來也都還是會充滿焦慮與擔憂，害怕公司於90年代時瀕臨破產的過往會再次重演，雖然是段不好的回憶，卻也促使他更加認真投入工作。
根據英國《金融時報》報導，黃仁勳每天約6點起床，在結束運動鍛練後，開始高達14小時的工時，《BUSINESS INSIDER》形容，61歲的他似乎沒有放慢腳步的跡象。黃仁勳表示，無論平常工作日還是假日，他都在工作，儘管如此，還是感覺很放鬆，因為這是他熱愛的事，「我從起床的那一刻到上床睡覺的那一刻都在工作，每週工作7天，當我不在工作時，仍然想著工作，我坐著看電影，但我不記得電影內容，因為我在想工作。」
黃仁勳認為，需要經歷痛苦和掙扎，才能真正感激自己所做的一切。此外，他也曾在專訪中提到，他花很多時間在與員工交談，「人們經常驚訝於在食堂看到我，無論是午餐還是晚餐，也驚訝於我花在與員工進行各種會議的時間」，黃仁勳對「溝通」極其重視，他認為如此才能讓他成為「文化的守護者」。