特企／被動收入神隊友！到將來銀行買基金終身0手續、信管費

投資圈有一句話是這麼說的：「最好的投資時機在十年前，其次就是現在」。4兆熱錢湧入ETF，開啟了定期定額、高配息的大投資時代。然而近期統一台灣高息動能ETF（00939）、元大台灣價值高息（00940）等高股息ETF相繼破發，「月月配」固然吸引人，但帳面上的綠字總讓人有種不踏實的感受；相較於被動式ETF，主動式基金由基金經理人積極挑選投資標的，致力於取得超越市場平均報酬的績效表現為目標。因此，擁有一個能主動理財、還能兼具存款的神級數位帳戶勢在必行。
兼具方便與優惠的神級帳戶？「將來商業銀行」存款&投資一戶搞定
高股息ETF相繼破發，追求更高報酬的主動式基金時代來臨，主動式基金的特性有機會抗跌超漲，想要投資主動式基金，如證券商、保險公司、各家銀行都是投資人早期常用的購買基金管道；如今，數位銀行新世代蒞臨，使用純網銀投資、理財是一大趨勢。
想投資？想存錢？開戶是第一步驟，除了講求方便、安全、快速之外，開戶時若能領到回饋，絕對是生活一大確幸。純網銀國家隊「將來商業銀行」不僅開戶步驟超簡單，只要透過官網開戶網頁，線上完成開戶，成功開戶即享存滿20萬90天，活儲利率最高3.5%，利息約領1,400元。
另外，即日起至6月30日前透過將來銀行APP申購基金，享該筆交易終身0元手續費及終身0元信託管理費等優惠；若你是存戶升級財管會員，投資帳戶月均餘額1萬元（計算方式詳洽官網），次月就能領200N點、符合條件月月再抽最高價值10萬元N點（1Ｎ點=1元，點數折抵現金回饋），每季再加碼抽5萬雄獅旅遊金，同時暢享高利活儲及投資申購基金的豐富優惠！
將來銀行積極滿足民眾的需求，可簡單同時開立投資帳戶，免去繁複開立帳戶再連接交割戶等過程，1秒將主帳戶資金轉進投資帳戶，隨時隨地都能買進心儀的每檔基金。而獨特創新的禮物卡功能，可以傳送給親朋好友，作為理財啟動金。
現在申購終身0手續費！基金定期定額打造被動收入，完成資產管理
股神巴菲特曾說過：「如果沒辦法在睡覺時也能賺錢，你就會工作到死掉的那一天。」此金句除了被引用在許多理財書籍以外，同時也說明運用時間複利來賺取被動收入的重要性。
而投資種類、項目多不勝數，到底該怎麼選？申購基金定期定額在這其中是相對穩定的投資選擇。由於我們不能保障進場時機的好與壞，因此定期定額為投資者帶來的最大優勢，其實就是透過「攤平成本」與「分批買進」，來有效規避市場波動可能帶來的損失。對於許多想進場投資基金的朋友，與多家知名基金投信公司合作，透過各領域專家為投資人找出優質基金。另外，也特別提供全站基金人氣排行榜，並透過點擊瀏覽數排序目前最夯、最熱門的基金標的，投資人也可依此評估市場趨勢。
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將來銀行係台灣三家劃時代純網銀之一，由中華電信、兆豐銀行、新光集團、全聯實業、凱基銀行、關貿網路等台灣6大殷實企業合資籌建，以金融與科技的專業，致力讓財務的事變簡單。
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※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。