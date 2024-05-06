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台鐵票價29年未調整！調漲方案下半年出爐　東部列線暫時凍漲

▲交通部次長胡湘麟今（6）日強調，現在在研究的方案預定是下半年提出，到時候就會比較清楚合理調整正確內容。（圖／記者葉政勳攝，2024.05.06）
▲交通部次長胡湘麟今（6）日強調，現在在研究的方案預定是下半年提出，到時候就會比較清楚合理調整正確內容。（圖／記者葉政勳攝，2024.05.06）

記者許若茵／台北報導

台鐵票價29年來未調整，公司化後台鐵票價漲幅備受關注，交通部次長胡湘麟今（6）日強調，現在在研究的方案預定是下半年提出，到時候就會比較清楚合理調整正確內容。

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今立院交通委員會邀請交通部「針對台鐵票價上漲暨列車準點率提升作為」進行專題報告。會前受訪時，胡湘麟說明，台鐵票價在過去29年都沒有調整，交通部1個多月以前曾討論過台鐵票價合理化，但由於台鐵提出相關分析不完整，還需要營運條件、外在社會經濟以及運輸市場供需變化等，希望台鐵再進行研析，現在在研究的方案預定是下半年提出，到時候就會比較清楚合理調整正確內容。

交通部的書面報告指出，依《鐵路法》規定，「國營鐵路運價率的計算公式，由交通部擬訂，報請行政院送請立法院審定之；變更時亦同。」，同條第2項規定：「國營鐵路之運價，按前項公式計算，由交通部報請行政院核定實施；變更時亦同。」暨大院76年核定鐵路客貨運輸運價率計算公式，每2年檢討一次，惟84年迄今，已近29年未獲調整客貨運票價。

台鐵董事長杜微說明，配合近年臺鐵公司持續積極辦理各項行車設備改善、汰換計畫及新型車輛之採購投入，統計臺鐵公司近年各年度列車準點率由108年90.97%，已逐步提升至112年95.98%主要誤點原因方面，杜微坦言，目前統計113年第一季(1-3月)，臺鐵公司整體列車準點率95.90%，誤點主因以天然災變(20.2%)、死傷事故(20.1%)等不可控因素為主，後續臺鐵公司將持續加強努力，確實達到災害防範、做好應變準備、維護行車安全。

立委黃健賓提案，在花東鐵路電氣化、雙軌化未完成，且東部一票難求情況仍然無效解決之前，凍漲東部列線票價，避免帶給東部民眾與外縣市觀光客衝擊。胡湘麟也認為，在東部災區未復原前，可以凍漲東部票價。

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