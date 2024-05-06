台鐵票價29年未調整！調漲方案下半年出爐　東部列線暫時凍漲

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交通部的書面報告指出，依《鐵路法》規定，「國營鐵路運價率的計算公式，由交通部擬訂，報請行政院送請立法院審定之；變更時亦同。」，同條第2項規定：「國營鐵路之運價，按前項公式計算，由交通部報請行政院核定實施；變更時亦同。」暨大院76年核定鐵路客貨運輸運價率計算公式，每2年檢討一次，惟84年迄今，已近29年未獲調整客貨運票價。
台鐵董事長杜微說明，配合近年臺鐵公司持續積極辦理各項行車設備改善、汰換計畫及新型車輛之採購投入，統計臺鐵公司近年各年度列車準點率由108年90.97%，已逐步提升至112年95.98%主要誤點原因方面，杜微坦言，目前統計113年第一季(1-3月)，臺鐵公司整體列車準點率95.90%，誤點主因以天然災變(20.2%)、死傷事故(20.1%)等不可控因素為主，後續臺鐵公司將持續加強努力，確實達到災害防範、做好應變準備、維護行車安全。
立委黃健賓提案，在花東鐵路電氣化、雙軌化未完成，且東部一票難求情況仍然無效解決之前，凍漲東部列線票價，避免帶給東部民眾與外縣市觀光客衝擊。胡湘麟也認為，在東部災區未復原前，可以凍漲東部票價。
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