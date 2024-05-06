今日來講股／區間高檔震盪做多安全　修正完畢這3大族群有機會

金融股高股息話題燒！中信金登金融股配息王、股價攀19年高

▲金融股上週已經全部公佈股息政策，中信金、華南金現金殖利率位居冠亞軍，兩檔個股今（6）日股價雙雙走高。（圖／NOWnews資料照片）
▲金融股上週已經全部公佈股息政策，中信金、華南金現金殖利率位居冠亞軍，兩檔個股今（6）日股價雙雙走高。（圖／NOWnews資料照片）

記者陳郁柔／台北報導

今（6）日台股電金傳全面齊揚，其中金融類股指數上午11點15分大漲2.03%，主要是受惠於金融股上週已經全部公佈股息政策，以上週五收盤價計算，中信金、華南金現金殖利率位居冠亞軍，因此兩檔個股雙雙走高，華南金大漲逾4.5%，中信金則是上漲逾3%，股價創下2005年4月以來新高水準。

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金融類股指數上漲逾2%，其中以華南金上漲逾4.5%最為亮眼，新光金也受惠於合併題材，上漲逾4%，中信金、第一保上漲逾3%，中再保、元大金、兆豐金、台新金、永豐金、群益證等也有2%以上的漲幅。

激勵今日金融股走高關鍵就是配息政策，上週全數公布完畢，其中配息王就是中信金，今年每股擬配發1.8元現金股利，創下金控史上最高現金股利發放紀錄，股息配發率達63.8%，以中信金上週五收盤價34.75元來看，現金殖利率高5.17%。中信金去年獲利創新高，稅後純益有560.8億元，年成長66.8%，每股稅後純益2.82元。也因此激勵今日股價漲逾3%，創下2005年4月以來、也就是19年新高紀錄。

僅次於中信金的就是今日領漲的華南金，華南金與子公司華南銀行全年獲利雙雙突破200億元，再攀高峰，2023年稅後淨利216.18億元，年成長24.9%，每股稅後盈餘1.58元，公告今年每股擬配發1.2元現金股利、0.1元股票股利，合計配發1.3元股利，也創18年來新高。若以上週五收盤價24.25元估算，現金殖利率4.94%，僅次於中信金的5.17%。

至於去年股息11年來首度掛零的開發金，2023年稅後純益189.4億元，年成長率達16%，每股稅後純益1.13元，今年每股擬配發0.5元現金股利，配發率44%。若以上週五收盤價13.65元計算，現金股息殖利率為3.66%。不過今日新光金重啟與台新金合併的話題，目前爆出14萬張量，股價大漲逾4%、站上9元。

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