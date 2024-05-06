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甲狀腺結節愈來愈大！中醫1招縮小60%　快按「3穴位」助消腫紓壓

▲甲狀腺結節好發於女性，當結節大到產生壓迫，恐造成呼吸不順、吞嚥不適、聲音沙啞等困擾。（圖／取自Shutterstock）
▲甲狀腺結節好發於女性，當結節大到產生壓迫，恐造成呼吸不順、吞嚥不適、聲音沙啞等困擾。（圖／取自Shutterstock）

家庭消費中心／綜合報導

今年50來歲的王小姐知道自己有甲狀腺結節超過3年，最近一次檢查發現最大的已有3公分左右，抽血又發現她有輕度甲狀腺機能亢進，怕以後可能需要手術切除，於是決定先接受中醫治療，經使用「血府逐瘀湯」，失眠、心悸問題都獲改善，日前再次接受西醫檢查， 甲狀腺結節已經小於1公分。

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甲狀腺結節好發於女性，嚴重恐害呼吸不順

北市立聯合醫院仁愛院區中醫科主治醫師謝旭東說，甲狀腺結節好發於女性，當結節還小時，症狀通常不明顯，但當結節大到產生壓迫，恐造成呼吸不順、吞嚥不適、聲音沙啞等困擾。

一般對於良性結節，會建議定期追蹤其大小，但若屬惡性或持續增大，則應考慮手術治療，而中醫治療主要使用內服中藥，使結節逐步縮小。

▲陳穆寬教授為病患進行觸診情境示意。（圖／記者陳雅芳攝，2020.05.12）
▲對於良性結節，一般建議定期追蹤其大小。（圖／NOWnews資料照）
謝旭東解釋，甲狀腺結節在中醫屬「癭瘤」或「氣癭」範疇，與飲食、遺傳、情緒壓力有關，當體內「肝氣鬱結」，氣鬱後伴隨瘀血發生於脖子兩側，即導致甲狀腺結節。

針對治療，謝旭東說，可用「血府逐瘀湯」改善肝經的氣滯血瘀，若有失眠，可加上半夏、茯苓等藥寧心安神，如日久體虛則可加上地黃、首烏等滋補，使陰陽系統達到平衡，結節自然縮小。

甲狀腺結節伴隨甲亢！醫：多吃青色食物

謝旭東建議，甲狀腺功能亢進或低下都可能引起甲狀腺結節，甚至與自體免疫相關，例如橋本氏甲狀腺炎等；若甲狀腺結節伴隨甲亢，則多數和肝氣鬱結有關，建議放慢生活步調，並可多吃青色食物養肝，比如青色蘋果、葡萄或綠色青菜等。

此外，要改善甲狀腺結節，謝旭東說，有3大必按穴位，包括「內關穴，太衝穴、三陰交穴」，每天睡前雙側輪流按摩各5分鐘，有助內關、三陰交行氣活血，促進結節消散，而太衝為肝經原穴，可疏肝理氣，緩解緊張情緒。

▲改善甲狀腺結節，必按「內關穴，太衝穴、三陰交穴」。（圖／北市聯醫提供）
▲改善甲狀腺結節，必按「內關穴，太衝穴、三陰交穴」。（圖／北市聯醫提供）
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◼️材料：玫瑰花2錢，綠萼梅2錢，佛手1錢。

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