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台大國際政經學院今揭牌　徐州路校區再造同步啟動

▲台大獲教育部核定設立「國際政經學院」，今（6）日舉行揭牌典禮，總統蔡英文、教育部長潘文忠等人也親自到現場支持。（圖／台大提供）
▲台大獲教育部核定設立「國際政經學院」，今（6）日舉行揭牌典禮，總統蔡英文、教育部長潘文忠等人也親自到現場支持。（圖／台大提供）

記者許若茵／台北報導

台大獲教育部核定設立「國際政經學院」，今（6）日舉行揭牌典禮，總統蔡英文、教育部長潘文忠等人也親自到現場支持。台大校長陳文章表示，將和哈佛等名校洽談合作計畫，同時徐州校區國際政經學院進駐，再造活化徐州校區。綜合大樓規劃為國際政經學院主要基地，整體校區空間的再利用計劃也即將展開。

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今日台大國際政經學院在徐州路校區舉辦揭牌典禮及徐州路校區再造啟動儀式。總統蔡英文、教育部長潘文忠、國發會主委龔明鑫等官員，以及大力支持學院設立與運作的7家合作企業代表，包含富邦集團、國泰集團、敏盛醫療體系、國巨股份有限公司、華南商業銀行、永豐金控集團、台灣積體電路等代表，皆出席參加揭牌儀式。

陳文章說明，國際政經學院為台灣大學第二個依據創新條例設立的研究學院，也是全國第一個以政治經濟為國家重點領域，以及全國第一個全英語授課的研究學院。國際政經學院以成為「跨領域政經頂尖人才的培育基地」及「政經智庫合作交流的樞紐」為願景，並致力於培養具全球政經視野、熟悉產業佈局與地緣政治發展脈動、了解國際金融情勢、掌握新科技知能並具有戰略思維大格局的領導人才。

陳文章進一步指出，課程規劃將特別強調與政府、重要智庫及重點產業的實務運作緊密連結，並與國際知名大學積極洽談合作中，目前已與日本早稻田大學、美國哈佛大學、喬治城大學及法國巴黎政治學院等名校洽談實質合作內容。

陳文章表示，國際政經學院的發想，是因應近年來新科技及地緣政治的重要性，我國需要培育新一代的政經和國際金融領導人才。除在原有政經專業之外，亦必須融入新科技、環境永續、區域歷史文化及國際視野等素養。國際政經學院爭取到不同領域的多家企業集團及國發會共同支持，臺大因各界的慨捐及薪資制度的鬆綁，將有利於延攬國際一流大師來台上課，並吸引菁英人才就讀，希望培養出懂政經金融、也懂科技的領導人才。

未來該院在教育目標上，陳文章透露，會以成為「亞洲跨領域政經頂尖人才的培育基地」作為自我期許，並在逐步累積教研能量後，與國內外智庫積極合作，期能成為「政經智庫合作交流的樞紐」。

隨著國際政經學院的設立，台大也同步啟動「徐州路校區再造計畫」，透過合作企業的資源挹注，將陸續進行整建修繕，啟動計畫完成之後，就可再度成為台大師生的重要教學研究場域，並恢復昔日風采。蔡英文今日也特別藉此機會進行校區參觀，重溫過去在臺大法律系就讀的時光。

國際政經學院目前規劃開設3大領域的學位學程：「政治經濟」、「財金」、「領導與管理」，共計開設包括學士、碩士、博士8個學位學程，並且提供學分班與研習班，協助有實務經驗的人士加值與增能。第一階段將於2025年秋季先針對「政治經濟碩士學位學程」與「財金碩士學位學程」進行招生，同時招收本地生與國際生。

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