心理師與新住民同樂！增進夫妻感情 雲林移民署講座曝
移民署南區事務大隊雲林縣服務站日前結合雲林縣新住民社區服務山線據點，辦理家庭教育暨法令宣導課程，以「用愛溝通、新意相通」為主題，除了利用各式桌遊及卡牌，邀請新住民藉由玩遊戲學習溝通互動，同心協力完成各樣桌遊挑戰。「心家藝」諮詢心理中心的心理師吳宗儒也透過自製卡牌，考驗新住民夫妻默契，增進彼此的熟悉度；而來自中國的拼布講師王豔老師帶領大家製作專屬自己的拼布包，現場氣氛活絡，降低新住民初入境的陌生感，並拉近彼此間的距離。
國際中心賴正琳／綜合報導
山線據點社工員廖佳雯表示，本次活動採用桌遊及卡牌是希望透過輕鬆有趣的方式，讓新住民姊妹了解夫妻溝通的技巧。像是名為「最後一根稻草」的桌遊，除訓練專注力外，還需要夫妻同心協力搭建一個穩固基底，意謂讓家庭更加團結有力量；名為「諾亞方舟」的桌遊，則是透過家庭成員默契搭配將動物放置方舟上，保持方舟平衡，傳達夫妻需要良好溝通之意；除此之外，卡牌以夫妻默契大考驗為主，在心理師生動活潑的帶領下，讓新住民從遊戲互動中學習夫妻和諧關係，達到寓教於樂的目的。
參加課程的越南新住民阮小姐開心表示，利用桌遊教學與學員互動的方式令人印象深刻，她也上台分享來台後的心得，剛嫁來台灣，甚麼都很陌生，現在很認真學習中文及熟悉台灣文化，也積極參與移民署及轄內據點舉辦的各種培力課程，希望能持續精進自己的能力，現在她已經學會拼布包和桌遊，迫不及待想分享給社區的學員們，一起快樂學習。
雲林縣服務站主任黃仲傑表示，移民署對於新住民的服務與關懷從來不間斷，迎接數位科技時代來臨，移民署提供越來越多樣且便利的線上申辦服務，自4月15日起增加民眾使用「行動自然人憑證」，可線上申辦入出國日期證明書及查詢有無被限制出國等服務項目，持續秉持便民及無紙申辦環保概念，如有相關問題，歡迎向雲林縣服務站洽詢。