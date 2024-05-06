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警用防彈背心「黑名單廠商」頻得標　藍委要警政署說明是否涉圖利

▲國民黨立委王鴻薇踢爆警用防彈衣採購弊案。（圖／王鴻薇辦公室提供）
▲國民黨立委王鴻薇踢爆警用防彈衣採購弊案。（圖／王鴻薇辦公室提供）

記者林怡昕／台北報導

國民黨立委王鴻薇今（6）日直指，近日被基層員警在網路踢爆全台警用防彈背心出現瑕疵的得標廠商為「光研企業」，過去曾三次被列為採購黑名單的廠商，前負責人的兒子開也開公司賣防彈背心，也曾詐欺法務部，質疑光研到底是什麼硬背景，可以一再的得標，她喊話警政署決策高層說明，這背後是什麼勢力，一再採購有暇疪防彈背心，當中是否有涉瀆職圖利。

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王鴻薇今天召開記者會指出，前陣子基層警察人員反映部分防彈衣抗凹陷板出現瑕疵，包含北中南共有7個縣市警局1000多塊抗凹陷板出現變形的廠商，就是向「光研企業股份有限公司」採購，經追查發現，這間公司過去劣跡斑斑，採購案弊端不斷，曾在2003年、2009年、2013年和2020年間多次被列為「拒絕往來廠商」，但仍然得標不斷。

王鴻薇續指，光研2019年時得標防彈衣標案，被揭發「黑心防彈背心」，拿舊的產品換標籤當新品交付給警政署，2023年竟然又能取得防彈背心，採購案又被發現提交瑕疵品，該公司一再累犯，草菅人命相當可惡，但為何警政署等相關單位，再將標案包給黑心累犯廠商更為可議。

新北市議員林國春則指出，光研公司的惡形惡狀不只如此，事實上光研公司負責人林樹雄的兒子林聖哲除了是光研的董事，也在外面開了一間「尚極實業有限公司」，還得標了法務部矯正署防彈背心標案，但商品需要原廠文件認證確認安全，結果卻被發現，他拿了父親公司「光研」所取得的原廠文件，混充是尚極實業取得，矇騙矯正署驗收過關，最後被法務部提告詐欺，出事之後才緊急更換負責人跟董事身份，但因為情節太可惡，台北地檢署當時也要求從重量刑，質疑「警政署找這樣的劣質廠商採購，政府真的有在乎基層的生命嗎？」

廖偉翔痛批，林家父子的「光研」、「尚極」兩間公司，竟然不斷地拿到標案，從光研公司2003年第一次列為拒絕往來廠商至今，總共拿到合計拿到警政署、法務部、移民署合計金額就高達9.7億，標案數量也達到驚人了63案（尚極36案、光研27案），這背後的共犯結構顯然相當龐大，黑名單制度形同虛設，到底是誰在包庇這樣的劣質廠商？要求相關單位徹查到底，要給基層警察同仁一個合理的交代，不然誰還敢出去拼命？

警政署後勤組組長張義昌也出席記者會回應，有關招標、採購過程登都符合現行法規，警政署在本案吸收經驗，稍早立委們提出的問題都會盡量參考並改進。

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