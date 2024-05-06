警用防彈背心「黑名單廠商」頻得標　藍委要警政署說明是否涉圖利

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王鴻薇續指，光研2019年時得標防彈衣標案，被揭發「黑心防彈背心」，拿舊的產品換標籤當新品交付給警政署，2023年竟然又能取得防彈背心，採購案又被發現提交瑕疵品，該公司一再累犯，草菅人命相當可惡，但為何警政署等相關單位，再將標案包給黑心累犯廠商更為可議。
新北市議員林國春則指出，光研公司的惡形惡狀不只如此，事實上光研公司負責人林樹雄的兒子林聖哲除了是光研的董事，也在外面開了一間「尚極實業有限公司」，還得標了法務部矯正署防彈背心標案，但商品需要原廠文件認證確認安全，結果卻被發現，他拿了父親公司「光研」所取得的原廠文件，混充是尚極實業取得，矇騙矯正署驗收過關，最後被法務部提告詐欺，出事之後才緊急更換負責人跟董事身份，但因為情節太可惡，台北地檢署當時也要求從重量刑，質疑「警政署找這樣的劣質廠商採購，政府真的有在乎基層的生命嗎？」
廖偉翔痛批，林家父子的「光研」、「尚極」兩間公司，竟然不斷地拿到標案，從光研公司2003年第一次列為拒絕往來廠商至今，總共拿到合計拿到警政署、法務部、移民署合計金額就高達9.7億，標案數量也達到驚人了63案（尚極36案、光研27案），這背後的共犯結構顯然相當龐大，黑名單制度形同虛設，到底是誰在包庇這樣的劣質廠商？要求相關單位徹查到底，要給基層警察同仁一個合理的交代，不然誰還敢出去拼命？
警政署後勤組組長張義昌也出席記者會回應，有關招標、採購過程登都符合現行法規，警政署在本案吸收經驗，稍早立委們提出的問題都會盡量參考並改進。