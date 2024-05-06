千萬美元援烏克蘭密約有指定對象？外交部批：徐巧芯刻意誤導外界
國民黨立委徐巧芯昨日發文指出，外交部與捷克政府簽了一筆1000萬美元援助烏克蘭專案基金，指定醫材供應商「捷克衛生科技院」（CHTI）執行計畫，但其中3、400萬美元購買台灣器材，她質疑有多少專案計畫實質進入烏克蘭不得而知。外交部今（6）日再度重砲回擊徐巧芯，臆測想像、穿鑿附會，刻意誤導外界。
記者呂炯昌／呂炯昌報導
外交部發言人劉勇健表示，我國與捷克合作援烏，自戰爭開始即持續討論與進行，是現在進行式。徐巧芯刻意將此事和蕭副總統當選人訪問捷克做不當連結，是刻意誤導外界。外交部長吳釗燮在立院備詢的時候，清楚知道這點，並不隨她起舞。
劉勇健表示，徐巧芯指控，台捷合作計畫中，捷克政府指定的執行單位-捷克衛生科技院（CHTI）是一間私人公司，並非事實，上網查一下這個單位的網頁，清清楚楚地說明CHTI是一個非營利組織（NPO），而且是與捷克外交部、衛生部、內政部、工商部合作。捷克政府近年來大力推動醫療外交，積極整合自身國內的醫療科技能力進行國際援助。兩國合作反被我們的民意代表抹黑成是圖利特定政治金主、政治獻金。
劉勇健指出，媒體追問她資訊來源，徐巧芯竟稱是打聽來的。「她這種臆測想像的說法，除了爲自己博取聲量、轉移最近的輿論關注焦點」，劉勇健反問，「如果傷害了台灣的聲譽，損及台灣與友好國家的關係，或是破壞了對烏克蘭的援助，大家想想最後的受益者是哪些國家。」