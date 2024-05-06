金秀賢金智媛《淚之女王》10段未播咬唇畫面流出 台灣被鎖不能看
韓劇《淚之女王》全16集播畢，tvN電視台為了回饋觀眾，特別製作2集特輯於上週末（5／4、5／5）播出，直接把「白洪夫妻」德國蜜月的吻戲通通公開，片段超過10場，還只限定韓國觀眾可收看，不少網友對此哀嚎，希望電視台釋出金秀賢、金智媛接吻完整版。
記者陳雅蘭／綜合報導
《淚之女王》正式播出的內容中，金秀賢、金智媛的甜蜜片段少之又少，2人正片的吻戲僅有「金秀賢早安之吻」、「金智媛喝醉強吻」以及金秀賢追去德國找金智媛和解的「階梯之吻」3段，其他都是「淚之王子」白賢祐跟「淚之女王」洪海仁哭哭啼啼的場面。
雖然金秀賢、金智媛的吻戲在正片中少得可憐，仍開出24.8％超高收視率，電視台跟演員為了回饋觀眾，特別製作2集特輯，其中包含「白洪夫妻」新婚旅行吻戲大公開，以片段的方式呈現10場「白洪夫妻」於德國約會的「親爛畫面」，豈料引發觀眾不滿表示：「每個畫面都轉太快了，可以拿出完整版嗎？拜託，既然都拍了就給我們看吧！」
事實上，金秀賢日前接受台灣媒體訪問時，透露在德國的拍攝最令他難忘，「其中最印象深刻的，是我和海仁在德國拍攝的場景，因為情感非常強烈，所以那是我最難忘的，是一件很了不起的事情！」《淚之女王》可至Netflix收看。
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