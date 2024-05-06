沈建宏認了酒後亂性！無奈「醒來在她家」 前女友打臉：就是預謀
藝人沈建宏日前被網紅女友Bella爆料，交往期間不斷偷吃、劈腿、約砲，痛批他是「道德淪喪的渣男。」沈建宏昨（5）日首露面談論感情風波，他否認約砲奶妹、叫外送茶，只認自己喝酒誤事，Bella看到後回應「找之前砲友喝酒不就是預謀嗎？」打臉沈建宏的說法。
記者薛羽彤／綜合報導
沈建宏昨日出席第一屆《Muscle Star 健美之星》賽事，被問到近日的感情風波，被Bella控訴約砲奶妹，他澄清自己當時喝多了不記得，他強調自己人生只有一次失誤，「醒來就在她家，我相信很多人會發生類似的事情。」而被指控叫外送茶，他也解釋是因為當兵無聊，想加外送茶妹訊息聊天殺時間，，結果發現都是詐騙集團，沒想到被女友發現，因此造成誤會。
新聞曝光後，Bella在Threads發文：「人生污點！」並在相關新聞底下留言，「找之前砲友喝酒不就是預謀嗎？醒來就在她家？跟這種人一輩子都無法溝通，三觀永遠不一樣，跟你在一起情緒要穩定真的超級難的啦。」打臉沈建宏不認找奶妹想約砲一事。
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