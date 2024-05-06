進台積電就是人生勝利組？網友曝：母單26年學長秒交正妹女友

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此外，台積電豐厚的不全然是薪資還有分紅制度，台積電今（2024）年提撥1001億8106萬元當作業績獎金，創下歷年次高，若以去年底台積電員工人數6.7萬來算，每人平均可領得149.52萬元。
台積電薪水、分紅獎金十分可觀，也因此成為台灣理科生的夢想工作之一，而現在讓人羨慕的不只有錢，有一名網友在DCARD分享，台積電工程師也是許多女性夢想的另一半，他有一位母胎單身（出生到現在都沒有談過戀愛）26年的學長，一進到台積電工作後直接找到女朋友，現在已經結婚並且育有兩子，而且老婆還非常漂亮，貼文一曝光後，立刻引來網友讚嘆：「根本人生勝利組！」
有一位網友在DCARD以「為什麼正妹的男友都是台積電工程師」為主題發文，他表示、，最近原PO公司有兩個學妹，長得都蠻可愛的，閒聊一陣子才發現學妹們男友都在台積電上班，看著學妹們說到男友時，眼底出現閃閃爍爍光芒，好像那是天降的王子，很驕傲似的。
原PO也想起他的學長，身高168公分，體重88公斤，26年沒交過女友，加入台積製程整合之後，馬上跟裡面的女助理交往，很快就結婚了，又生了兩個可愛的寶寶，他婚禮的時候我有去，老婆真的好正。
貼文一出引發網友熱議，有網友表示：「就有點錢呀，大學畢進去31（歲）就（年薪）200（萬），碩畢進去32（歲）就（年薪）300（百萬），博士進去33（歲）就4、500（百萬），其他公司行業要賺到這個錢很難，男生如果是靠繼承家業的有錢也沒用，除非他父母死了。」
不過也有網友認為，「不知道耶，據我交過的五任和周邊認識的女生，其實她們大部分都覺得工程師講話很無聊，又不會撩女生，滿腦子都薪水哪家公司，現在這個社會，很正的女生又不一定賺得比台積少」、「典型的選擇性觀察，你只是覺得有這套模式之後就只留意到這樣的現象，沒看到這在工程師裡面算是多少數的個案 而且才看到三個案例就用『都是』？」