柯建銘脫口「老天有眼發生大地震」 藍委開轟：民進黨應立刻開除
立法院司法及法制委員會今（6）日續審國會改革法案，民進黨立法院黨團總召柯建銘在程序發言時，竟脫口「老天有眼發生大地震」，讓原先國民黨要硬幹的國會改革審查停下來。對此，國民黨立委羅廷瑋砲轟，柯建銘沒有資格擔任民意代表，民進黨應該立刻開除柯建銘。
記者林怡昕／台北報導
立法院司法及法制委員會續審國會改革法案，然而，柯建銘在程序發言時指出，是他建議國民黨立委吳宗憲，審查藍營國會改革法案前要辦公聽會，逐條好好審，雖然吳宗憲有些難言之隱的無奈，「後來4月3號了，要硬幹的時候，老天有眼發生大地震，老天要救台灣的民主了」，引發熱議。
對此，羅廷瑋指出，柯建銘真的失言，0403大地震達到芮氏規模7.2的強震，發生在全世界任何一個地區都會發生大規模的死傷，好在台灣抗震、防震準備充足，台灣人民用行動、用捐款傾力相助，台灣全國上下ㄧ心搶進災區救災。
羅廷瑋續指，全國都在控制災害 減低災害，直到昨天台中市長盧秀燕還親自前往花蓮，為花蓮觀光打氣，只有民進黨不一樣，柯建銘為了杯葛議事，脫口「老天有眼發生大地震」，痛批柯「沒有資格擔任民意代表，民進黨應該立刻開除柯建銘！」