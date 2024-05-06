蘋果發表會明天登場！全長35分鐘 外媒：新款iPad Pro媲美筆電
蘋果公司（Apple）將於台灣時間7日晚間10時以線上形式舉辦今年首場活動——春季發表會，綜合近期各大外媒分析，此次預計將發布全新iPad Pro和iPad Air、更新Apple Pencil以及巧控鍵盤配件，令人驚喜的是，可望亮相M4自研晶片，新iPad Pro可能將跳過M3直接越級。
記者鄭妤安/台北報導
隨著發表會進入倒數，《彭博社》記者Mark Gurman透露，活動直播影片時長約為35分鐘，發布的產品主要聚焦在iPad，蘋果應該會全力以赴，讓它們成為筆記型電腦替代品。回顧2010年推出 iPad後，賈伯斯宣稱「個人電腦將如同卡車」，換句話說，平板電腦就像汽車，方便一般日常使用，人們將以平板電腦來滿足大部分需求，只有在面對繁重的任務時，才會使用筆記型或桌上型電腦。1年後，iPad 2面世，賈伯斯強化了這個想法，並表示蘋果已堅定地進入後PC時代。
Mark Gurman報導中表示，從某種程度上來說，賈伯斯是對的，但不一定是因為iPad。現在有數百萬人使用iPhone作為主要電腦，智慧型手機的功能變得異常強大，且大螢幕使其變成具有類似電腦性能的小型平板電腦，甚至對許多人來說「一部手機就夠了」。然而，談及將iPad變成電腦的替代品時，蘋果卻迷失了方向，該設備仍然缺乏筆記型電腦的多任務處理能力，且與普通智慧型手機相比也沒有什麼特別的優勢。
對此，蘋果過往也採取一些方法來提高iPad的效率，但皆屬折衷措施。這次，蘋果預計為iPad配備Mac等級的晶片，可望為iPad帶來了明顯的提升。Mark Gurman指出，從商業角度來看，人們一直擔心，如果iPad太強大，恐蠶食Mac的銷售量，蘋果究竟是希望iPad成為一個不成熟的筆記型電腦替代品還是真正的替代品？現在是蘋果表明立場的時候了。
他認為，蘋果應該盡力製造最好的iPad，同時也製造最好的Mac，刻意阻止iPad的日子需要結束，期盼長達35分鐘的發表會，能讓產品走上一條全新的道路，這也是一個清理令人困惑iPad產品線的機會。