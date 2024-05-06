曾被賴清德找任閣揆！童子賢親曝2人對話　被問「這問題」愣了3秒

為蘆洲怒嗆黃國昌！林淑芬：不懂好好做功課、別只會潑政治髒水

▲林淑芬要正告黃國昌，「不懂蘆洲的事情，請好好做功課，不要只會潑政治髒水！」。（圖／資料照片）
▲林淑芬要正告黃國昌，「不懂蘆洲的事情，請好好做功課，不要只會潑政治髒水！」。（圖／資料照片）

記者陳佩君／台北報導

針對民眾黨立委黃國昌受訪指，蘆洲南北側專案通盤檢討審查卡在內政部，阻礙蘆洲市民的發展等，民進黨立委林淑芬今（6）日怒嗆，硬要把三重批發果菜市場遷到蘆洲北側重劃區，才是圖利三重開發財團，「我要正告黃國昌，不懂蘆洲的事情，請好好做功課，不要只會潑政治髒水！」

我是廣告 請繼續往下閱讀
林淑芬指出，早自蘆洲南北側專案通盤檢討計畫案經新北市府審查開始，她就關注此案，不但研究計畫書圖後發文關切，更親自出席市府審查會議；她說，該案仍在中央內政部進行審查的原因，是因為新北市政府針對專業審查委員意見並無提出具體回覆。

林淑芬提到，新北市府要將三重果菜批發市場遷移至蘆洲北側重劃區，一開始公展時完全沒有提出批發市場用地，直到送到中央的計畫書中才出現，程序上根本沒有讓蘆洲民眾好好討論；此外，蘆洲進出皆須倚賴聯外橋樑道路，以這幾年的道路服務水準調查，包括重陽橋、成蘆橋下的孝義路－疏洪北路、成泰路三段－疏洪北路、永安橋的永安南路－中原路、五股四維路等，無論晨峰還是昏峰，幾乎都是壅塞的F等級。

林淑芬表示，新北市政府要將果菜批發市場遷移至蘆洲北側，將帶來大量來自產地的批發大貨車、新北市各地區來的批發小貨車、機車等，將會對蘆洲已經負載過重的交通流量雪上加霜，更會影響蘆洲用路人的道路安全。

林淑芬說，三重果菜市場等都更工程總經費預估新台幣550億元，共開發8.5公頃，是新北市有史以來最大的都更案，新北市政府急著將三重果菜批發市場遷移至蘆洲，受益最大的將是三重果菜批發市場都更案的執行者利百代建設，以及轉投資持有利百代建設25%股份的華電，將果菜批發市場遷移至蘆洲，對蘆洲市民來說是有百害而無一利。

林淑芬質疑，黃國昌的發言到底是無知，還是急於對三重果菜批發市場都更案的建商財團拋媚眼，圖利三重建商財團，而犧牲蘆洲人民的權益？

告發徐巧芯洩露國防秘密！吳欣岱批：為轉移詐騙案拖大家下水

逾5千人笑翻！送康乃馨竟被放在娃娃機　黃捷直呼：台主有創意

總統府3大警衛龍頭出爐！賴清德首任侍衛長由邵智君少將接任

被指違反三權分立　沈伯洋籲陳昭姿：別被「為虎作倀」黃國昌綁架

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生