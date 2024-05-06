為蘆洲怒嗆黃國昌！林淑芬：不懂好好做功課、別只會潑政治髒水

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林淑芬提到，新北市府要將三重果菜批發市場遷移至蘆洲北側重劃區，一開始公展時完全沒有提出批發市場用地，直到送到中央的計畫書中才出現，程序上根本沒有讓蘆洲民眾好好討論；此外，蘆洲進出皆須倚賴聯外橋樑道路，以這幾年的道路服務水準調查，包括重陽橋、成蘆橋下的孝義路－疏洪北路、成泰路三段－疏洪北路、永安橋的永安南路－中原路、五股四維路等，無論晨峰還是昏峰，幾乎都是壅塞的F等級。
林淑芬表示，新北市政府要將果菜批發市場遷移至蘆洲北側，將帶來大量來自產地的批發大貨車、新北市各地區來的批發小貨車、機車等，將會對蘆洲已經負載過重的交通流量雪上加霜，更會影響蘆洲用路人的道路安全。
林淑芬說，三重果菜市場等都更工程總經費預估新台幣550億元，共開發8.5公頃，是新北市有史以來最大的都更案，新北市政府急著將三重果菜批發市場遷移至蘆洲，受益最大的將是三重果菜批發市場都更案的執行者利百代建設，以及轉投資持有利百代建設25%股份的華電，將果菜批發市場遷移至蘆洲，對蘆洲市民來說是有百害而無一利。
林淑芬質疑，黃國昌的發言到底是無知，還是急於對三重果菜批發市場都更案的建商財團拋媚眼，圖利三重建商財團，而犧牲蘆洲人民的權益？