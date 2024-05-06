家長注意！腸病毒就診紀錄創下10年新高 全台有88個班緊急停課
近期腸病毒疫情攀上10年新高，2024年4月21日至27日短短一週時間，因腸病毒就診人次就已超過1.3萬人次，疾管署預警國內腸病毒將進入流行期，已有多縣市學生受腸病毒影響，本學期至今全台已有88個班級停課，台中已停課53班，新北中和也停課35班，停課7天。此外，台中有17家托嬰中心停托，提醒家長務必多注意。
記者陳郁柔／台北報導
疾管署日前公布，4月21日至27日腸病毒急診、門診人數達1.39萬人次，為10年來同期新高，宣布腸病毒在全台灣進入流行。其中又以台中市最為嚴重，在4月14日至20日一週之間，腸病毒門診就高達1751人次，不少學校也開始停課，本週就有17班幼兒園停課，本學期累計至今，已有53班幼兒園停課，而新北中和也爆出腸病毒感染，不少學校因此停課，累計至4月26日，中和區幼兒園、托嬰中心就有35班次停課。
此外，根據台中市教育局指出，自2月以來，托嬰中心因腸病毒停托共17家，對此，台中市衛生局長曾梓展也提醒，5歲以下嬰幼兒是腸病毒重症的高危險群，如果嬰幼兒出現嗜睡、肌躍型抽搐、持續嘔吐、活動力降低、肢體麻痺無力、呼吸急促、心跳加快等腸病毒重症前兆，家長請盡快將孩子送往醫院就醫治療。
據疾管署監測資料顯示，目前已進入腸病毒流行期，創近10年來最高，儘管目前是以「克沙奇A型」為主，而非容易引發重症的A71型或D68型，家長也務必多注意。