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脫口「老天有眼發生大地震」引炸鍋　藍委勸柯建銘：錯了就要認錯

▲國民黨立委許宇甄喊話柯建銘，錯了就要認錯。（圖／許宇甄提供）
▲國民黨立委許宇甄喊話柯建銘，錯了就要認錯。（圖／許宇甄提供）

記者林怡昕／台北報導

立法院司法及法制委員會今（6）日續審國會改革法案，民進黨立法院黨團總召柯建銘在程序發言時，竟脫口「老天有眼發生大地震」，讓原先國民黨要硬幹的國會改革審查停下來。對此，國民黨立委許宇甄回應，柯建銘不要因為「一直輸」而心慌意亂，立法院內沒有什麼不能談，勸他「錯了就要認錯」。

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立法院司法及法制委員會續審國會改革法案，然而，柯建銘在程序發言時指出，是他建議國民黨立委吳宗憲，審查藍營國會改革法案前要辦公聽會，逐條好好審，雖然吳宗憲有些難言之隱的無奈，「後來4月3號了，要硬幹的時候，老天有眼發生大地震，老天要救台灣的民主了」，引發熱議。

對此，許宇甄表示，沒人希望403大地震發生，大地震造成十多人死亡，上千人受傷，全國對此無比哀悼，今天看到柯建銘稱，「老天有眼發生大地震！讓國民黨要硬幹的國會改革法案停下來。」這種喪盡天良的話會出自執政黨大黨鞭之口，讓人感到萬分驚恐，政治可以各種攻防，但不能失去人性，呼籲柯建銘總召認錯、道歉，不要利用大地震傷亡者做政治操作。

許宇甄強調，柯建銘不要因為一直輸而心慌意亂，只要民進黨能謙卑、聽從民意，立法院內沒有什麼不能談，這些不理性、拿災民做文章的事情不要再發生，錯了就要認錯，不要失去執政黨總召的風範。

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