遭爆用小紅書、微博宣傳　觀光署：中國無法用臉書、IG

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徐巧芯質疑，政府部門一天到晚告訴民眾，微博、微信、小紅書很危險，還曾有民進黨立委說要禁止小紅書、抖音，結果現在卻開標案，要人來幫交通部經營小紅書，
徐巧芯更細數標案內容，內容提及要充實社群媒體微博、微信、小紅書內容，提高大陸旅遊市場對台灣旅遊市場的關注，「請問現在台灣跟大陸已經有旅遊了嗎？還是前腳馬習二會、傅崐萁到大陸去，（民進黨）他們罵得半死，但是知道後面能夠幫台灣爭取雙方旅遊，已經開始準備？要拿又要罵有看過這種政府嗎？」
觀光署說明，有鑑於目前各市場旅客取得旅遊資訊的重要管道為社群媒體，是以各駐外辦事處均深耕經營該等平台，包括Facebook（臉書）、Instagram（IG）等，而中國大陸市場無法使用臉書、IG等，必須以微博、微信等為主。觀光署駐陸辦事處於大陸市場經營的微博個人遊臺灣帳號是創於100年、微信最臺灣印象帳號係創於103年，而為持續增加臺灣觀光曝光度，維持大陸旅客對臺灣觀光資源熟悉度，且113年度為推動兩岸觀光旅遊健康有序發展，方規劃再增加「小紅書」遊社群平台。
觀光署表示，疫後全球旅遊市場競爭激烈，各競爭國均透過社群平台直接與當地民眾（尤其年輕民眾）對話、宣傳，包括日本、韓國及泰國等，於大陸市場亦同樣經營有微博、微信、小紅書等帳號。
觀光署強調，中國大陸市場社群媒體宣傳內容均為臺灣各地觀光資源、駐地行銷活動資訊及促銷優惠等相關資訊，讓當地民眾可以直接接觸臺灣旅遊相關資訊，絕無涉及兩岸政治議題，盼外界切勿過度解讀或模糊臺灣旅遊宣傳的重要性。