失言被罵爆！國民黨團：柯建銘、賴清德公開向花蓮鄉親道歉
立法院司法及法制委員會今（6）日續審國會改革法案，民進黨立法院黨團總召柯建銘在程序發言時，竟脫口「老天有眼發生大地震」，引發熱議。對此，國民黨團指出，作為公眾人物，本當謹言慎行，尤其是執政黨的大黨鞭柯建銘，卻講出毫無同理心與尊重的話，要求柯建銘及準總統賴清德公開為此言論向花蓮鄉親及台灣民眾道歉。
記者林怡昕／台北報導
立法院司法及法制委員會續審國會改革法案，然而，柯建銘在程序發言時指出，是他建議國民黨立委吳宗憲，審查藍營國會改革法案前要辦公聽會，逐條好好審，雖然吳宗憲有些難言之隱的無奈，「後來4月3號了，要硬幹的時候，老天有眼發生大地震，老天要救台灣的民主了」，引發熱議。
對此，國民黨團稍早發布新聞稿指出，柯建銘在立法院表示「花蓮地震」是老天有眼，不顧災民感受，這樣的言論嚴重缺乏人文關懷，對災民及其家屬造成難以忍受的傷害。這種冷血的政治語言，請問身為民進黨主席的準總統賴清德，能夠接受這樣的言論？地震發生一個多月，重建工作仍在進行，在花蓮鄉親傷口上灑鹽，這就是民進黨的台灣價值？
國民黨團認為，作為公眾人物，本當謹言慎行，尤其是執政黨的大黨鞭柯建銘，卻講出毫無同理心與尊重的話，冒犯災民及其家屬，台灣已經在民進黨主政之下有太多的政治對抗及撕裂言論，這樣的言語極度不適當，要求柯建銘及賴清德公開為此言論向花蓮鄉親及台灣民眾道歉。
國民黨團喊話，政治是一時，但做人是永久，別再撕裂族群，別當家還鬧事，這是國民黨團給執政黨的最後忠告。