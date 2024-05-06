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脫口「老天有眼發生大地震」惹議　柯建銘親上火線鞠躬道歉！

▲民進黨黨團總召柯建銘針對失言鞠躬道歉。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.05.06）
▲民進黨黨團總召柯建銘針對失言鞠躬道歉。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.05.06）

記者陳佩君／台北報導

立法院司法及法制委員會今（6）日續審國會改革法案，民進黨立法院總召柯建銘在程序發言時拋出「老天有眼發生大地震」言論，引起爭議。柯建銘下午親上火線說明，「若大家認為我的發言，引起誤解或不舒服，本人在此鄭重道歉」。

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柯建銘上午在司法及法制委員會指出，他建議藍委吳宗憲審查藍營國會改革法案前要辦公聽會，逐條好好審，雖然吳宗憲有些難言之隱的無奈，但好在4月3日老天有眼發生大地震，讓原先國民黨要硬幹的國會改革審查停下來，是老天要救台灣的民主；此話一出，引起藍委批評。

對此，柯建銘下午1時在黨團召開記者會指出，「早上在委員會上的發言引起風波，0403花蓮地震是國人傷痛，黨團馬上也捐100萬，若大家認為我發言，引起誤解或不舒服，本人在此鄭重道歉」。

柯建銘提到，說話不精準本該道歉，但也要還原事實真相，國會改革是本會期重中之中，各黨團都會提版本，民進黨版本希望能併案審查、好好討論，因為這會影響到現任體制問題，因此他也呼籲吳宗憲多開公聽會，吳也焦慮說，「你去找傅總召」，他能理解吳的無奈，但將近七、八天，傅總召都不接他電話，傅還到處炫耀不接他電話。

柯建銘說，當時發生大地震，呼籲國民黨團總召傅崐萁該回選區、延後處理逐條法案，之後找時間好好開公聽會、審查，後來傅才勉強答應，他們還安排內政部用直升機載他回花蓮，而這就是事件始末。

至於為何脫口「地震說」，柯建銘解釋，國民黨一路強壓、沒收國會改革，若不同意就能散會委員會，這是台灣民主嗎？委員中心主義在哪？立委黃國昌為何不講話？他強調，國民黨沒收委員會，但不能沒收民意、民心，民意會反撲，因此他在委員會上講「不能沒收民主」、「毀憲亂政」，造成國會香港化。

柯建銘重申，他要對發言不夠精準、造成誤解道歉，請國民黨不用再抹黑、攻擊，他的原意是，因為地震，讓法案往後延處理，以好好開公聽會、好好審查，「你們要抹黑攻擊、不當連結，我也認了，那就道歉！」

▲民進黨黨團總召柯建銘針對失言道歉。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.05.06）
▲民進黨黨團總召柯建銘針對失言道歉。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.05.06）

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