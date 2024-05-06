今日來講股／區間高檔震盪做多安全　修正完畢這3大族群有機會

18歲首報族看過來！薪資所得超過「這金額」單獨報稅可省近5千

▲民法成年年齡下修18歲，去年滿18歲者，今年要記得報稅。若薪資所得超過32.4萬元，單獨申報比與父母合併申報能省下更多稅。（圖／記者葉政勳攝 , 2023.05.01）
▲民法成年年齡下修18歲，去年滿18歲者，今年要記得報稅。若薪資所得超過32.4萬元，單獨申報比與父母合併申報能省下更多稅。（圖／記者葉政勳攝 , 2023.05.01）

記者魏妤庭／台北報導

今（2024）年報稅需特別留意，因民法成年年齡下修為18歲，去年滿18歲者，今年成了首報族。不過，與父母合併申報，還是單獨申報更為划算，則要看薪資所得，如果首報族的薪資超過32.4萬元，單獨申報反而能省下更多稅。

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民法修正法定年齡為18歲，也就是說，民國94年出生，2023年（民112年）剛滿18歲者，從今年開始就要報稅，約多21萬名首報族。財政部表示，若是2023年剛滿18歲者，今年報稅可以被申報扶養，也可以選擇當納稅義務人單獨報稅。扶養親屬2023年滿19歲，若是在校就學、身心障礙或無謀生能力，可以被申報扶養，但若無以上情況，有所得就必須單獨報稅，不能被報扶養。

至於單獨報稅還是與父母合併報稅，何者較為划算？則是依照首報族的薪資所得來決定，若18歲在學且有打工者，薪水低於32.4萬元，就建議與父母一起申報，但是如果高於32.4萬元，則是建議選擇單獨申報。

雖然單獨申報無法扣減教育學費扣除額2.5萬元，但多了標準扣除額12.4萬元，兩者可扣除金額相差9.9萬元。以適用稅率5%計算，反而比與父母合併申報少繳4950元，能省下更多稅。

▲112年滿18歲者，今年要開始申報綜所稅。（圖／財政部提供）
▲112年滿18歲者，今年要開始申報綜所稅，可單獨申報，也可與扶養人合併申報。（圖／財政部提供）
除了首報族外，財政部表示，有5類人可以免綜所稅申報或是免繳稅，其中，綜所稅申報者，以所得總額未超過免稅額及標準扣除額合計數可免辦，包含單身21.6萬元、與配偶合併申報43.2萬元。另所得總額未超過免稅額、標準扣除額及特別扣除額合計數，包含單身未滿42.3萬元、雙薪家庭未滿84.6萬元、雙薪4口之家（含2名5歲以下子女）未滿127萬者可以免繳稅。

不過，財政部提醒，雖然免繳稅，但由公式可之要減除扣繳稅額及可抵減稅額，若為複數可退稅，但要依法申報才能退稅。

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