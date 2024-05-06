不「錢」進中國！巴菲特稱投資將聚焦美市場　因「不了解其文化」

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由於2008年巴菲特的公司曾投資中國電動車比亞迪，近年多次減持比亞迪，持有比亞迪的股份從2022年8月的20.7%，降至2023年10月的7.98%。有投資人提問巴菲特先前曾投資中國電動車比亞迪，未來是否會繼續投資中國的其他公司？
對此，巴菲特回應強調，美國仍是波克夏的主要投資戰場。「我們主要的投資標的將會位於美國，這是我們堅信不疑的。」
巴菲特表示，波克夏海瑟威致力於投資那些在全球開展業務的美國公司，「你看我們所投資的可口可樂或運通，都是在全球擴張業務的公司。而像美國運通或可口可樂這樣在全球都有業務的公司，在全球都很難尋覓，這是全球的共識」。
雖然巴菲特指出美國公司仍然是主要投資目標，但他談到自2019年以來，對日本五家主要貿易公司的投資是一個例外。他表示，「這絕對是令人信服的。我們花了一年的時間，將資產的百分之幾投資於5家非常大的（日本）公司。」
巴菲特指出，對於比亞迪的投資，跟先前在日本做出的投資比較相似，公司快速地在日本投資了5家商社，很少會看到公司在美國海外做出這樣的投資，但下一筆大交易可能不會是對美國之外的企業的投資。
巴菲特進一步表示，如果波克夏海瑟威公司堅持在美國投資，就不太可能犯重大錯誤。他說「我了解美國的規則、弱點、長處，無論是什麼……我對其他文化的了解不是很好，但幸運的是，我不必這麼做」。