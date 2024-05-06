「大地震是老天有眼」惹議！失言引花蓮人炸鍋不只柯建銘

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時任法務部次長陳明堂表示，是認知不同而產生的誤解，這次選舉也是投入很大的心力去查察賄選。時任民進黨花蓮選區立委蕭美琴則表示，「對花蓮鄉親，我和民進黨只有感恩」。她第一時間聽聞，就有向段宜康反應，這樣的說法，花蓮人都無法接受，尤其對長期支持她且不離不棄的花蓮鄉親也不公平
段宜康也為失言致歉，指出在選舉結束後，做了近乎洩憤式的發言，對民進黨的支持者、輔選團隊、花蓮選民、花蓮以外的選民，以及台灣社會關注這件事的民眾造成傷害，他願意誠摯的道歉，也願意用最大誠意面對指責。
2023年12月26日，民眾黨副總統候選人吳欣盈到花蓮展開拜票行程，在與民眾黨婦女後援會座談時，竟有支持者脫口說出「花蓮遍地都是原住民，會心生畏懼」的歧視言論，而吳欣盈聽到這番話則是點頭，也引發民進黨原住民事務部譴責，發聲怒斥，「原來花蓮可怕的不是花蓮王，是原住民？這就是民眾黨的族群價值！聽到這種誇張言論的當下，擔任副總統候選人的吳欣盈不但沒有任何回應緩頰，反倒繼續低頭做筆記⋯⋯而民眾黨的支持者卻在花蓮大膽地歧視我們族人，這就是民眾黨所謂的『共融多元』，然後大家都是一家人（中國人）嗎？」
2024年5月6日，柯建銘在司法及法制委員會程序發言時指出，他建議國民黨委吳宗憲審查藍營國會改革法案前要辦公聽會，逐條好好審，雖然吳宗憲有些難言之隱的無奈，但好在4月3日老天有眼發生大地震，讓原先國民黨要硬幹的國會改革審查停下來，是老天要救台灣的民主；此話一出，引起藍委批評。
對此，柯建銘下午1時在黨團召開記者會指出，「早上在委員會上的發言引起風波，0403花蓮地震是國人傷痛，黨團馬上也捐100萬，若大家認為我發言，引起誤解或不舒服，本人在此鄭重道歉」。
國民黨立法院黨團總召傅崐萁也於稍後於黨團舉行記者會批評，民進黨總統當選人賴清德應該為所屬政黨在立法院有這種黨鞭出面致歉，他也要對民進黨啃食血肉饅頭表達最強烈的譴責。