足球／利物浦4：2勝熱刺、仍落後兵工廠達5積分 奪冠機率渺茫
英超第36輪利物浦對上熱刺，昨（6）日凌晨利物浦全場火力全開一共4名球員進球，終場以4:2及擊敗熱刺，比賽結束後目前利物浦積分為78分，落後排名第2的曼城4分積分，落後排名第1的兵工廠5分，由於英超僅剩下2輪聯賽，在曼城還少賽一場的情況下，利物浦要奪冠的機率，可以說是微乎其微。
記者吳政紘／綜合報導
攤開賽程來看，兵工廠在接下來的2輪將對上曼聯以及艾佛頓，2隊在今年狀況都不是說太好，兵工廠上一次對上曼聯以3:1拿下勝利，而對上艾佛頓則是1:0奪勝，接下來這2場比賽，勢必要拿下勝利外，還要寄望曼城接下來的3場比賽中，輸掉其中一場比賽，自己才能夠拿下冠軍。
曼城瞄準英超冠軍
而曼城由於還有一場補賽，因此賽程上還有3場比賽，分別是對上富勒姆、熱刺以及西漢姆聯，曼城在歐冠8強遭到淘汰，因此奪下英超冠軍成為球隊本季最重要的目標，加上富勒姆以及西漢姆聯近期狀況都不佳，對於僅落後兵工廠1分積分的曼城，只要3場比賽都拿下勝利，就能完成英超4連霸。
而利物浦在今年一直保持在爭冠行列中，沒想到在最後爭冠的關鍵時刻，先是以0:2輸給艾佛頓，再以2:2踢和西漢姆聯，2場對上後段班球隊的比賽都未能把握，也讓利物浦逐漸退出爭冠行列，沒能在Jürgen Klopp執教利物浦的最後一個賽季，給他一座英超冠軍當作離別禮物，