國1中部塞車再忍7天！台中大雅高架銜接台74線 母親節後通車
連假和重要節日必塞車的國1台中路段，多年來高速變龜速的無奈可望有解！交通部國道1號172K設置南出北入匝道，以高架橋再銜接台74線，即將於下星期一通車，未來可望紓解國道1號大雅、台中及南屯3處交流道及相關聯絡道的交通壅塞。
記者顏幸如／台中報導
台中市因發展快速，國道1號週遭人口密集，導致平日尖峰時期和連假經常大塞車。交通部連接國道1號與台74線，不必再經由地方道路銜接的「國1增設銜接台74線系統交流道工程」，將於5月13日通車，國民黨立委楊瓊瓔等人今（6）日舉行大雅系統交流道通車路網相關說明會，向里長們報告交流道路廊的交通效果。
楊瓊瓔表示，國1與台74線銜接交流道歷經14年，3度改計畫，總經費從46.09億元修正為62.605億元，換來國1到崇德、西屯匝道預估省下26分鐘及20分鐘，更打通台中「3環（國道1、3、4號及台74線）外、中、內環」路網，台中人回家、外地來發展，便捷安全再升級。
交通部高速公路局副局長彭煥儒表示，該工程於國道1號172K設置南出北入匝道，沿員寶庄圳布設高架橋，銜接台74線部份增設東西向4支進出匝道，通車後可紓解國道1號大雅、台中、南屯3處交流道及聯絡道的交通壅塞，優化後的大雅系統交流道處於路網樞紐核心，有效串接國1與台74線後，能解決大台中地區國道壅塞情形。
楊瓊瓔針對國道1號后里至大雅路段壅塞問題，說明已和立法院副院長江啟臣爭取自后里（160.6K）至大雅系統交流道（173.1K）雙向各拓寬1車道為雙向8車道；豐原交流道動線集中單一路口、運轉困難，也將增設南入匝道；此外改建后里三線路、舊社路、大雅雅潭路等3座跨越橋，計畫總經費約168.81億元，預計2032年可完工。