母親節吃到飽優惠！身份證「1250」中兩碼 鮑魚、烏魚子無限吃
5月的第二的星期日是母親節，不少人都會帶媽媽外出吃大餐，馬辣集團宣布5月優惠，明（7）日起至5月31日期間，只要身份證、健保卡、護照對中「1、2、5、0」任兩碼，就能免費升級烏魚子、九孔鮑魚無限吃到飽。
記者黃韻文／綜合報導
馬辣集團公布5月餐廳優惠，只要2位以上成人同行，其中一人在用餐前主動出示身分證、健保卡、護照任一，且證件號碼對中「1、2、5、0」任兩碼（可重複，包含11、00），並至少提前1日預定位置，主動告知參加5月升級活動，就可享免費升級吃到飽。
此外，平日周一至周五用餐再加碼，2位以上成人同行，並依各餐廳規定的時間前進場，吃到飽用餐時間可從2小時延長成3小時，且能合併其他方案、活動使用。
◾哞哞屋和牛燒肉
選擇指定方案「夢幻世界三大和牛」，享雲林北港烏魚子吃到飽，再加送BarRoyal德國氣泡酒1瓶，限量500瓶，送完為止。
◾夯下去和牛燒肉放題
選擇指定方案「極上雙和牛牛排放題」，全桌享雲林北港烏魚子吃到飽。
◾馬辣頂級麻辣鴛鴦火鍋
選擇指定方案「特上和牛放題」 或 「極上三和牛放題」，全桌同享XXL東石大蛤吃到飽。
◾新馬辣經典麻辣鍋
選擇指定方案「特上和牛放題」或「極上三和牛放題」，全桌享九孔鮑魚吃到飽。
◾新馬辣經典麻辣鍋Plus+
選擇指定方案「極上三和牛放題」或「世界四大和牛放題」，全桌享北海道大帆立貝吃到飽。
◾涮樂和牛鍋物 食べ放題
選擇「松阪豚和牛放題」方案，每位成人送1貫炙燒焦糖鮭魚握；選擇「極上雙和牛放題」或「世界三大和牛」方案，加碼炙燒焦糖鮭魚握吃到飽。
護理師快來！新竹豐邑喜來登大飯店響應5月12日國際護師節，今（6）日起至5月16日期間限定，領有護理師或護士有效證件者，到「盛宴自助餐廳」用餐，下午茶餐期2位成人同行享1人免費。