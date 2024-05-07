降價700元！UNIQLO母親節優惠290元起、有親子穿搭　GU下殺250元

我是廣告 請繼續往下閱讀
UNIQLO母親節寵愛企劃，即日起至5月16日，多款精選單品全面優惠最低290元起，女裝AIRism細肩帶背心、棉質T恤都優惠290元，熱銷聯名「UNIQLO：C女裝細褶裙」新價格590元（原價1290元），竟然一次降價700元！5月9日前限定，女裝AIRism防曬抗UV網眼連帽外套(長袖)「現省200元」只要790元、女裝降落傘褲「現省300元」則是990元；5月10日至5月16日限定，AIRism BRATOP坦克背心(罩杯式上衣)「現省200元」首次下折扣590元。
即日起至5月16日，凡加購禮品包裝或於指定店舖購買UNIQLO FLOWER一束（含植栽），還可獲得特製「母親節祝福小卡」；5月10日至5月16日更加碼推出超實用滿額禮，消費滿2000元即贈附有保冷收納機能的「造型網眼購物袋」。UNIQLO x Marimekko 2024夏季聯名系列Chiikawa × Sanrio UT等新品也同步登場，媽媽跟寶貝可以一起換季可愛親子裝。
📌GU「美人祭」男、女、童裝降價250元起！全新聯名《航海王》系列開賣
GU即日起至5月12日開跑「美人祭」優惠活動， 男、女、童裝夏日單品大降價，女裝削肩坦克背心低至250元、短袖抓皺T恤290元，垂墜襯衫、透膚印花T恤及短版開襟外套都是350元；男女適穿DRY羅馬布圓領T恤、主廚短褲全是390元。GU還首次全新聯名《航海王》系列，同步搶先開賣6款上衣單品。
活動期間於GU Taiwan LINE官方帳號參加拉霸機活動，有機會獲得最高880點的LINE POINTS點數；於網路商店下單並選擇實體店舖取貨，單筆消費滿1000元即贈「Syoss 絲蘊 天然植萃洗髮露420ml」乙罐；GU指定店舖「台中崇德路店」、「苗栗尚順購物中心店」於活動期間還有加碼獨享活動。