今天下班注意！「3地區」大雨突襲 周三降溫「北台灣下探18度」
今（6）日入夜要留意降雨，中央氣象署預報員徐仲毅指出，受到東北季風影響，今天晚上至明（7）日清晨，在迎風面花東到宜蘭一帶要留意局部較大雨勢，週三（5/8）東北季風進一步增強，配合華南水氣移入，中部有零星雨，南部午後有雷陣雨，週三至週五（5/10），早晚北台灣低溫將下探到攝氏18至19度。
記者張志浩／綜合報導
「徐仲毅表示，今天有一波較微弱的鋒面通過北台灣海面，隨後東北風增強，今、明兩天東半部有局部短暫陣雨，且有局部較大雨勢發生的機率，週三東北季風增強、華南雲系東移，水氣稍微增多，週四主要受東北季風影響，北部及東半部有局部短暫陣雨，中部地區也有零星短暫陣雨，南部為多雲。
徐仲毅說明，從週四開始雨勢雖然減緩，降雨還是以午後雷陣雨為主，但東北季風將導致北台灣氣溫驟降，早晚低溫下探至攝氏20度左右，其它地區早晚也較涼，低溫約攝氏21至23度。
徐仲毅補充，週三後，天氣主要都是東北季風為主體，北台灣溫度下降，週三至週五清晨前，北台灣空曠近山區將會下探至攝氏20度煆，週五白天開始，東北季風減弱、氣溫逐漸回升，週六將再有鋒面在華南一帶建立，預估週日接近台灣，實際影響有待觀察。