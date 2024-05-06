米倉涼子生重病「視力衰退、無法走直線」！爆瘦現身：我好多了

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因病所苦的米倉涼子，近幾年作品銳減不少，僅推出《Doctor-Y～外科醫·加地秀樹～5》、《派遣女醫7》、《新聞記者》、《Angel Flight 空中送行者》等電視劇，但米倉涼子沒因生病怠惰演技，在《派遣女醫7》、《新聞記者》中的表現驚豔觀眾，收視成績也不俗。
米倉涼子今年擔任「橫濱國際電影節」大使，她穿上寶藍色禮服亮麗走紅毯，精神看似極佳，她也微笑受訪表示：「我現在感覺好多了。目前為止，我也一直逼自己去接受挑戰，為了繼續下一個挑戰，我想為自己打下基礎並重建生活，我正在努力保持耐心，接受全新的自己。」不會游泳的她，目前會以浮板做為輔助練習游泳，努力鍛鍊身體維持體力。
米倉涼子幼時擅長芭蕾舞，高中時被朋友報名選美比賽，因此拿下「第6屆全日本國民美少女比賽」特別獎、接受雜誌訪問，之後以模特兒出道，在1999年進入演藝圈拍戲當演員，代表作包含《銀座夜女王》、《派遣女醫》系列劇，他也憑藉《派遣女醫》飾演大門未知子的經典台詞「我不會失敗」，風靡無數海內外觀眾。她在2014年與圈外人太田靖宏結婚，婚姻僅維持2年，2016年離婚，2人沒有孩子。
米倉涼子（48歲）
生日：1975年8月1日
學歷：神奈川縣立旭高級中學畢業
配偶：太田靖宏（2014年結婚；2016年離婚）
出道：1992年《CanCam》（雜誌）
職業：演員、模特兒
經歷：
4歲至21歲為芭蕾舞團成員
高中參加「第6屆全日本國民美少女比賽」獲得特別獎
高中畢業後出道
2001年參演《非婚家族》
2004年起開始擔任各電視劇女主角
代表作：《銀座夜女王》、《派遣女醫X》系列劇、《新聞記者》
獎項：
第43屆「日劇學院賞」最佳女主角（銀座夜女王）
第75屆「日劇學院賞」最佳女主角（派遣女醫X）
第79屆「日劇學院賞」最佳女主角（派遣女醫X 2）
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