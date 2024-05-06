腸病毒病程快速！疾管署曝4重症前兆病徵 5歲以下幼兒需提高警覺
國內腸病毒疫情正處流行期，疾病管制署表示，腸病毒的傳染力強，無論成人、小孩都有感染風險，但大多數成人感染腸病毒後症狀不明顯或僅有類似感冒症狀，容易因一時忽略而造成家中嬰幼兒感染，
記者林莞茜／綜合報導
根據疾管署監測資料顯示，近期腸病毒疫情以克沙奇A型為主，其中易引起嚴重症狀之腸病毒A71型及D68型病毒型別，為零星檢出且感染個案均為輕症。研判國內疫情傳播風險上升，呼籲民眾及教托育機構人員持續注意預防措施及警覺腸病毒重症前兆病徵；5歲以下嬰幼兒為腸病毒重症高危險群，且重症病程發展快速，家中嬰幼兒經醫師診斷感染腸病毒時，請注意觀察是否出現重症前兆病徵，如發現有嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力或麻痺、肌抽躍（無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮）、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等腸病毒重症前兆病徵，請儘速送到大醫院接受治療。
疾管署也同步籲請家長及教托育人員，特別留意幼兒健康情形，教導幼童出入安親班、托兒所、室內兒童樂園等人員互動頻繁場所、返家或進食前皆須確實以「濕、搓、沖、捧、擦」5步驟以肥皂正確勤洗手，並加強教導學童養成良好的個人衛生習慣，以及生病在家休息的防疫觀念，確保自身、同學及周遭親友的健康。另外，應定期清潔環境及重點消毒，時常清洗消毒兒童常接觸之物品及玩具，並維持環境通風與清潔，降低疫情傳播風險。