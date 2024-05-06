鞋槓人生／母親節煩惱送什麼鞋嗎？推薦這3雙送給不同類型的媽媽
隨著進入5月母親節也即將到來，《NOWnews今日新聞》潮鞋小單元《鞋槓人生》第32集，就帶大家盤點今年最適合送給媽媽們的鞋款，其中最推薦New Balance 990 V6款、Adidas Superstar Clot與Nike Sabrina，分別推薦給愛跑步、愛穿搭與愛打球的母親們，其中Adidas Superstar Clot更是獲得主持人呂佳宜的好評，直呼「第一眼就吸引了我的目光。」
記者張志宇/綜合報導
New Balance 990 V6主要著重於健走與慢跑，只要是平常有在走路或是慢跑的媽媽們，都很適合入手這雙，而且顏色也十分百搭，其中「元祖灰」更是 New Balance 的經典色，雖然腳感穿起來偏硬，但穿起來是有彈性的，相信只要一穿上「就回不去了」。
Adidas Superstar Clot則是因去年藝人陳冠希再度回到Adidas的陣營，才有這雙鞋的誕生，在當時更是幫助Adidas迎來一波高度，主持人呂佳宜更是直呼，「這雙鞋十分時尚，第一眼就吸引了我的目光。」
節目最後時刻也有母親節福利，只要留言私訊大隻就就能獲得「免運折扣碼」，對這故事有興趣的敬請於5月5日上午十點鎖定《鞋槓人生》。
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