影／李亦伸看好灰狼奪二連勝！預測溜馬4：2尼克　決勝關鍵是這人

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金塊在系列賽第2戰握有主場、經驗優勢，再加上當家球星Nikola Jokic對比賽的主宰能力，正常來說應該擁有較大贏面。但李亦伸認為，灰狼可能會是金塊隊的剋星。
理由在於灰狼隊的防守能力、鋒線強度，還有在對位金塊隊球員的身材上都不吃虧，除非金塊隊兩名核心Nikola Jokic、「絕殺王」Jamal Murray可以繳出統治級的表現，否則想要支撐金塊擊敗灰狼可能有難度。
總結而論，儘管灰狼在進攻端的能量、爆發力和得分點略遜於金塊，但憑藉籃板、防守端的穩定性，還有Karl-Anthony Towns、Anthony Edwards的個人發揮，李亦伸看好灰狼能夠奪下二連勝。
預測溜馬4：2淘汰尼克 Haliburton表現是關鍵
針對溜馬、尼克的東區次輪系列賽，李亦伸認為很好分析，但並不好預測。尼克擁有整個聯盟最精實的防守，且身體對抗性很強，而溜馬則是在進攻端很有一套，一但外線手感火燙，就很難阻擋。
然而，他指出尼克在首個系列賽打了6場比賽，有3個球員每場的上場時間超過40分鐘，並且主要僅有6、7人輪換，進入次輪後，對於團隊防守強度上，可能會有所影響。反倒是溜馬在人員輪換空間大，尤其像Obi Toppin、T.J. McConnell等人都能從板凳端出發，做出不少貢獻。
最後，李亦伸指出系列賽決勝點在於溜馬隊後衛Tyrese Haliburton，認為其必須要打得像全明星，在進攻端表現穩定，才能帶領團隊發起多點開花的外線攻勢。如果在這此前提下，他認為溜馬有機會4：2擊敗尼克晉級，前進東區決賽。
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