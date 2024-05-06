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影／李亦伸看好灰狼奪二連勝！預測溜馬4：2尼克　決勝關鍵是這人

▲球評李亦伸看好灰狼搶下二連勝，並預測溜馬4：2淘汰尼克。（圖／美聯社／達志影像）
▲球評李亦伸看好灰狼搶下二連勝，並預測溜馬4：2淘汰尼克。（圖／美聯社／達志影像）

記者林之越/綜合報導

明尼蘇達灰狼在西區次輪季後賽的首場比賽，破天荒擊敗有主場優勢的衛冕軍丹佛金塊，明（6）日將進行系列賽的第2戰，球評李亦伸認為，灰狼在防守、籃板端的優勢，將有機會搶下第2勝。另外，李亦伸也預測印第安納溜馬將在系列賽以4：2淘汰紐約尼克，其中後衛Tyrese Haliburton的表現將決定比賽走向。

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灰狼防守、籃板優勢穩固　金塊有主場危機

▲Anthony Edwards全場29投17中，拿下43分7籃板3助攻的成績，帶領明尼蘇達灰狼順利在客場搶勝，系列賽取得1：0領先。（圖／美聯社／達志影像）
▲Anthony Edwards全場29投17中，拿下43分7籃板3助攻的成績，帶領明尼蘇達灰狼順利在客場搶勝，系列賽取得1：0領先。（圖／美聯社／達志影像）
金塊在系列賽第2戰握有主場、經驗優勢，再加上當家球星Nikola Jokic對比賽的主宰能力，正常來說應該擁有較大贏面。但李亦伸認為，灰狼可能會是金塊隊的剋星。

理由在於灰狼隊的防守能力、鋒線強度，還有在對位金塊隊球員的身材上都不吃虧，除非金塊隊兩名核心Nikola Jokic、「絕殺王」Jamal Murray可以繳出統治級的表現，否則想要支撐金塊擊敗灰狼可能有難度。

總結而論，儘管灰狼在進攻端的能量、爆發力和得分點略遜於金塊，但憑藉籃板、防守端的穩定性，還有Karl-Anthony Towns、Anthony Edwards的個人發揮，李亦伸看好灰狼能夠奪下二連勝。

預測溜馬4：2淘汰尼克　Haliburton表現是關鍵

▲球評李亦伸認為，溜馬控衛Tyrese Haliburton是決定和尼克系列賽勝負的關鍵。（圖／美聯社／達志影像）
▲球評李亦伸認為，溜馬控衛Tyrese Haliburton是決定和尼克系列賽勝負的關鍵。（圖／美聯社／達志影像）
針對溜馬、尼克的東區次輪系列賽，李亦伸認為很好分析，但並不好預測。尼克擁有整個聯盟最精實的防守，且身體對抗性很強，而溜馬則是在進攻端很有一套，一但外線手感火燙，就很難阻擋。

然而，他指出尼克在首個系列賽打了6場比賽，有3個球員每場的上場時間超過40分鐘，並且主要僅有6、7人輪換，進入次輪後，對於團隊防守強度上，可能會有所影響。反倒是溜馬在人員輪換空間大，尤其像Obi Toppin、T.J. McConnell等人都能從板凳端出發，做出不少貢獻。

最後，李亦伸指出系列賽決勝點在於溜馬隊後衛Tyrese Haliburton，認為其必須要打得像全明星，在進攻端表現穩定，才能帶領團隊發起多點開花的外線攻勢。如果在這此前提下，他認為溜馬有機會4：2擊敗尼克晉級，前進東區決賽。

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