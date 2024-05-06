以色列籲巴勒斯坦人「立即撤離」拉法東部！地面進攻行動恐在即
多家外媒6日報導稱，以色列武裝部隊已開始從加薩南部城市拉法（Rafah）撤走巴勒斯坦平民，被視為即將對拉法發動襲擊的重要徵兆，尤其以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）5日才態度強硬的表示，不接受巴勒斯坦武裝組織哈馬斯（Hamas）的停火條件，以色列會繼續作戰，直到達成「所有目標」。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
綜合《路透社》、《CNN》報導，以色列軍方6日呼籲巴勒斯坦人，立即撤離拉法東部，前往附近的人道主義區域，僅僅在前一天，以色列國防部長加蘭特（Yoav Galant ）才告訴加薩境內的部隊，近期將在拉法採取「激烈行動」。
據了解，接收到緊急撤離通知的，包含住在Al-Shawka、Al-Salam、Al-Jneina、Tiba Zaraa 、Al-Bayouk 等社區的居民，大約10萬人被引導前往附近的汗尤尼斯（Khan Younis）和阿爾馬瓦西 (Al Mawasi) 帳篷區。
在這之前，以色列曾多次表明，將向與埃及接壤的拉法派遣軍隊，自去年10月7日，哈馬斯襲擊以色列南部，引爆以哈衝突以來，已有超過100 萬流離失所的巴勒斯坦人，前往拉法避難。
以色列堅信，拉法「窩藏」了數以千計的哈馬斯武裝分子，如果不佔領這座城市，就不可能取得勝利。然而，由於拉法已湧入大量逃亡的巴勒斯坦難民，因此西方和鄰國埃及都擔心，以色列的進攻將造成大量平民傷亡。