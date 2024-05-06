柯建銘失言風波繼續燒！傅崐萁氣炸三度砲轟民進黨：啃食人血饅頭
立法院司法及法制委員會今（6）日續審國會改革法案，民進黨立法院黨團總召柯建銘在程序發言時，竟脫口「老天有眼發生大地震」，引發熱議，事後柯建銘也正式道歉。對此，國民黨立法院黨團總召傅崐萁稍早爆氣開罵，很難過看到一個邁入第三屆的民進黨團總召，卻把這樣的天災當作政治攻防，更三度砲轟民進黨「啃食人血饅頭」。
記者林怡昕／台北報導
傅崐萁稍早直指，本次大地震不幸罹難者很多，更有幾千名的災民，家園重建遙遙無期，在這樣痛苦中，很難過看到一個邁入第三屆的民進黨團總召，卻把這樣的天災當作政治攻防，還用戲謔口吻，稱天佑台灣，還好有0403大地震才沒有讓國會改革逐條審查通過。
傅崐萁質疑，民進黨當年創黨打著民主自由，反對極權威權出來的，「賴清德總統當選人你看看你的國會黨團、立法院、民進黨立委，每天除了人身攻擊，現在竟然把災民人民的血淚，啃人肉饅頭！」
傅崐萁續指，4月19日立法院院會，對於「0403災區重建條例」51個投下反對都是民進黨立委，民進黨總召踐踏所有人民，在人民傷口上，啃食人肉血饅頭，「這就是貪污腐敗、吃飽喝飽、酒池肉林、杯盤交錯、夜夜笙歌的民進黨，離人民如此遙遠！」
傅崐萁感嘆，這該如何教育下一代，讓國際了解台灣是現代化已開發民主國家，執政黨大黨鞭毫無人性令人髮指，「這不是道歉而已，賴清德要不要出來道歉」、「再次對於賴清德所屬的民進黨，啃食台灣人血饅頭，深刻表達最大的譴責。」