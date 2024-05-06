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不老傳奇！C羅上演生涯第66次帽子戲法　領先第2名的梅西多達9次

▲不老傳奇！「C羅」Cristiano Ronaldo上演生涯第66次帽子戲法，領先第2名的梅西多達9次。（圖／翻攝自Cristiano Ronaldo 社群平台 X）
▲不老傳奇！「C羅」Cristiano Ronaldo上演生涯第66次帽子戲法，領先第2名的梅西多達9次。（圖／翻攝自Cristiano Ronaldo 社群平台 X）

記者吳政紘／綜合報導

上賽季加盟沙烏地超級聯賽艾納斯的「C羅」Cristiano Ronaldo，在昨（5）日出戰艾納斯對上瓦赫達麥加的比賽，分別在比賽第5、12、52分鐘攻入進球上演帽子戲法，同時也是C羅職業生涯第66次帽子戲法，讓C羅成為現役足球員中，上演過最多次帽子戲法的球員，領先第2名的梅西多達9次。

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生涯第66次帽子戲法　C羅成歷史「戴帽王」

攤開C羅職業生涯歷史，從葡超里斯本體育到加入沙烏地聯賽艾納斯，長達22年的生涯中，C羅一共上演過66次帽子戲法，C羅上演過最多次帽子戲法的球季是在2010-11賽季，當年正值巔峰的C羅在該賽季各項賽事斬獲53顆進球，上演過9次帽子戲法，可惜當年在西甲和歐冠都未能拿下冠軍。

39歲的C羅依舊恐怖　有望衝擊歐洲盃冠軍？

現年39的C羅，在上賽季加盟艾納斯後，依舊保持著強大的實力，本賽季各項賽事出賽37場取得38顆進球，雖遠離了歐洲主流賽場，但C羅的一舉一動仍然受到全世界足球迷的關注，4年一度的歐洲盃將在今年夏天於德國點燃戰火，而身為葡萄牙的超級巨星，C羅渴望能夠再一次披掛上陣，加上葡萄牙近年來新秀逐漸崛起，今年的歐洲盃葡萄牙有望繼2016後，再次奪下歐洲盃冠軍。

足壇繞不開的話題　C羅、梅西誰才是球王

C羅和梅西在先後在2022年以及2023年離開歐洲足壇，分別前往沙烏地阿拉伯和美國繼續職業生涯，C羅2個賽季下來在各項賽事取得52顆進球，而梅西僅取得13顆進球，對於2人而言，C羅前往沙烏地踢球更多的是要證明自己還可以踢球，並取得好表現。

而梅西在拿下世界盃冠軍後，基本上足壇的大獎基本上都拿完了，所以梅西會前往美國踢球，更多是養老以及在職業生涯末段繼續享受足球，而「梅羅之爭」的話題依舊是目前足壇最熱的話題之一，1人是數據怪物，另1人是拿盡足壇榮耀，對於粉絲來說誰是球王，沒有一定的答案。

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