天氣太熱不想下蛋！5200隻鴨子厭煩高溫 泰國鴨蛋場被迫賣鴨
受到聖嬰現象影響，今年東南亞異常炎熱，極端高溫讓人難以生活，而鴨子也飽受折磨，泰國一間養鴨場逾5200隻鴨子因為天氣太熱，而不想下蛋，紛紛躲到樹蔭下乘涼，由於已超過數個月沒有足夠的蛋量，鴨子養殖場只好忍痛將鴨子們全部賣掉。
國際中心賴正琳／綜合報導
英國媒體《衛報》報導，泰國披集府（Phichit province）的63歲鴨子養殖場主人賽易（Sae Klomkamnerd）受訪時大吐苦水，控訴在極端的高溫下，自己養的鴨子熱得下不了蛋。「面對炎熱的天氣，我們白天會抽取更多的地下水來填滿池塘，這樣鴨子就可以到水裡降溫，但是到了早上9點多到10點，水溫就變得太熱，鴨子都不肯進水，只想到樹蔭下乘涼。」
他說：「在正常的天氣中，有80到90%較年幼的鴨子會下蛋，但現在天氣太熱，只有約60%的鴨子肯下蛋，有時甚至降到50%，老鴨的情況就更糟了，只有三成肯下蛋。」他補充，除了蛋量變少，蛋的體積也小了許多。因鴨蛋以重量販賣，他坦言，現在一個托盤的鴨蛋只能賣到75泰銖（約新台幣65元）；收成好的時候，每盤可以賣到100到105泰銖（約新台幣92元）。賽易難過地說：「今年真的很糟糕，日子真的很艱難。」
泰國溫度持續飆高，部份地區飆破44度，截至目前為止已有超過38人因極端天候而熱死，而且由於天氣異常炎熱，民生用電量也暴增，泰國政府呼籲民眾減少外出行程，同時應避免在空曠地區長時間活動以免中暑。