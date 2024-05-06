綠營立院狂輸柯建銘抓狂了？郭正亮爆：20年來沒受過這種屈辱
民進黨團的國會改革提案當中包括廢掉國是論壇，民進黨團總召柯建銘指出，現在國是論壇已經馬戲團化。對此，前立委郭正亮認為，民進黨團在立法院表決連續15、16次都輸了，柯建銘可能有點抓狂了，可以說是「從天上掉到地上」。
記者王德蓉／綜合報導
郭正亮5日在節目《中天辣晚報》表示，民進黨真的蠻奇怪的，「國是論壇」又沒什麼用，只是讓大家上去各言爾志。他指出，民進黨在前立法院長王金平時期是少數，可是因為柯建銘跟王金平合作，他可以分享權力，後來民進黨一黨獨大，柯建銘根本是壟斷權力，但與現在相比是極大的落差，權力是零，因此有點不適應，加上民進黨團表決輸了15、16次，屢戰屢敗，柯建銘可能有點抓狂了。
郭正亮指出，柯建銘現在就是在找各種題目，要不斷出擊，但民進黨立委卻來得越來越少，有些立委會覺得「這是在幹嘛？」他們還要服務地方。柯建銘是不分區立委，又住在立法院隔壁，距離很近，但別的立委還要跑選區，所以就開始出現一些零零落落的狀況，「因為人家也不覺得這有什麼了不起，又不是什麼重大法案。」
郭正亮認為，民進黨每次甲動，根本是在遂行柯建銘的失意跟報復，柯建銘突然從天上掉到地上，發現都沒有人要理他，且每次表決都輸，「他20年來哪有受過這種屈辱。」郭正亮說，柯建銘72歲了，原本是長期擁有權力的老人，但現在什麼權利都沒有，所以才一再搞甲動，「但民進黨很多區域立委，每天陪他玩這個，玩到最後有些人就不來了。」