Nokia神機問世25年復刻版要來了！與舊機差異曝 竟還保留貪吃蛇
擁有Nokia手機品牌授權生產銷售的芬蘭新創公司HMD Global掀起懷舊熱潮，繼金剛神機「Nokia 3310」以及磚頭神機「Nokia 6310」復刻版問世後，公司將於今年重新發布1999年的經典機、3310前一代型號「Nokia 3210」，全球總銷量累計超過1.61億支，比「3310」累計的1.26億支銷量還多，是全球史上最熱銷手機排行榜中的第7名。
記者鄭妤安/台北報導
根據外媒《GIZMOCHINA》指出，HMD在一次於肯亞的活動中展示了新機的預告影片，外型與原版相差甚遠，但同樣維持直立式機身，背面裝了一顆攝像頭提供拍攝功能，復刻版螢幕將採彩色顯示面板，尺寸推估會比舊機的螢幕還要大，大約介於2.4吋至2.8吋左右；螢幕下方的方向操控鍵、掛斷鍵、撥號數字等按鍵採用較為新穎的設計，皆略比舊機稍微大一些。
內部記憶體分成64GB或128GB兩種選項，可透過microSD卡擴充。令人驚訝的是，這款手機還保留經典的貪吃蛇遊戲，懷舊感給好給滿。
「3210」復刻版以USB-C連接埠充電、支援4G網路，並保留經典的3.5mm耳機插孔。具體的規格與功能資訊，目前尚未有相關細節流出，不過，據零售商稱，這款手機將於5月8日上市，5月15日起售價為89歐元，約達新台幣3000元。