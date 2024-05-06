柯建銘「大地震是老天有眼」挨轟！王婉諭批：政治人物最糟糕示範
立法院司法及法制委員會今（6）日續審國會改革法案，民進黨立法院總召柯建銘在程序發言時拋出「老天有眼發生大地震」言論，引發各界撻伐。對此，時代力量黨主席王婉諭痛批，這種忽視人民苦難，把災難拿來作為議事攻防的發言，是政治人物最糟糕的示範。
記者呂炯昌／台北報導
王婉諭指出，花蓮大地震是讓無數家庭破碎的天災悲劇，萬不該成為政治攻防的工具。柯建銘今早在程序發言時，驚人發言表示「是老天有眼發生大地震，老天要救台灣民主，所以審查在下午就停下來」、「因為花蓮的災情，傅崐萁先走人，國民黨表決才會輸一票。」這種忽視人民苦難，把災難拿來作為議事攻防的發言，是政治人物最糟糕的示範。
王婉諭說，她相信不分黨派，只要有良知者，都會期許台灣風調雨順、不受天災侵擾。而不是口出狂言、曲解天意，把政治凌駕於天災所帶來的傷痛之上。藍、白在國會亂搞，不代表柯建銘就可以自命不凡，把人民承受的傷痛視為天意。即便她完全不認同藍白兩黨在本屆立法院中無視國家、人民利益的政治操弄，也不代表她已忘記上一屆的立法院，柯建銘是如何罷凌輾壓所有的不同意見。
王婉諭表示，即便柯建銘已經正式道歉，仍要站出來嚴正譴責這樣的行為，更希望柯建銘誠心反省，別把政治攻防建築在人民的痛苦上。