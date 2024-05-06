中市停車費欠繳達2億多元　交通局無力催討？

我是廣告 請繼續往下閱讀
李天生指出，依審計部報告，台中市路邊停車費欠繳費用，106年以前累積的金額為1億4172萬餘元，至110年底累計達1億8,813萬餘元，至於111年欠繳金額計1537萬8千元，112年計2087萬8千元，加總起來已經突破2億元。
李天生感慨表示，基層同仁沿街開具停車費繳費單，十分辛苦，同時停車費用並不高，交通局並且提供「線上繳費」等便民服務，為何還有如此高額欠繳停車費用？要求針對欠繳車輛進行通報強制拖吊，有效解決停車費欠繳問題。
交通局長葉昭甫說，目前積欠停車費用，只要繳交1張停車罰單即可領車，己經提案修改停車場管理辦法，要求全部罰單繳清後，才能領回車輛，希望制止不肖人士鑽取漏洞。
葉昭甫並強調，交通局積極辦理停車費催繳作業，倘民眾經催繳後仍再未繳，則進行舉發；經查辦理催繳舉發作業及函送執行後，停車費到繳率為約99％；另查臺中市路邊停車費收入每年約15億元，近5年，停車欠費年平均約1,409萬，欠費占比僅約0.93％；此外，並針對大額欠費車主發動行政強制執行，移送金額達約1,176萬元，以維護政府債權。
此外，交通局除催繳作業外，每季篩選欠費1.5萬元以上則通報車號清冊匯入開單員PDA，優先通報拖吊；並針對欠費車輛強制停用月票購買資格，需繳清欠費才能購買，讓市民公平、合理使用本市停車資源。