腸病毒提早進流行高峰！侯友宜親赴高風險區 視察校園防治作業
近期國內腸病毒疫情攀上10年新高，上週腸病毒就診人次超過1.3萬人次，已有多縣市校園受影響，本學期至今（6）日全台已有88個班級停課，新北市考量腸病毒傳播風險，若該區域出現腸病毒71型病例，就會公告為腸病毒高風險區，而目前中和區及板橋區都列為腸病毒高風險區，新北市長侯友宜親自往江翠國小關心校園登革熱高風險區域整備工作，特別指示教育局全力加強各校園衛教宣導及防疫措施。
記者林莞茜／綜合報導
侯友宜表示，夏天是腸病毒好發季節，今年腸病毒疫情相較於往年，提早1個月於4月開始進入流行期，高峰期時傳染力極強，考量腸病毒傳播風險，若該區域出現腸病毒 71 型病例即為高風險區，目前新北市板橋區及中和區已被列為腸病毒高風險區。
侯友宜提醒，不論是孩童或是大人，都要養成正確洗手習慣、落實洗手五時機(看病前後、吃東西前、照護小孩前、上廁所後、擤鼻涕後)，時常消毒清洗孩童物品及玩具，維持環境通風與清潔，才能減少被傳染的機會，如出現發燒、喉嚨痛、口腔小水泡或潰瘍、手腳膝蓋水泡或紅疹等疑似症狀，請儘速就醫，落實生病不上班、不上課，接受治療並好好休息。
為因應梅雨季節來臨，侯友宜也同步視察登革熱防治，「最近時常下起午後雷陣雨，家中若有擺放積水容器，就很有可能成為 病媒蚊生長的溫床」，提醒市民雨後別忘了增加巡檢頻率，務必澈底清除環境積水，才能免除登革熱的威脅。