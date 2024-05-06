徐巧芯涉洩露外交機密！陳建仁曝1重點：有害台灣外交的推動
國民黨立委徐巧芯日前爆料指控，外交部與捷克簽訂1000萬美元援助烏克蘭的密約，影射政府圖利特定廠商，間接介入捷克當地政治，遭到質疑洩露外交機密。對此，行政院長陳建仁今（6）日表示，徐巧芯竟然公開這一些密件、捏造不實消息，他相信這對於捍衛我國的國際外交與主權有很大的傷害，他說「很遺憾徐委員做出這樣的作為，我想這有害於我國外交的推動。」
記者莊蕙如／台北報導
陳建仁表示，關於這一件事情，外交部已經對外有做說明，我們大家都很清楚，有關於我國外交的這一些密件，外交部都有送到立法院來備查，所以委員只要想調閱的話，都可以調閱得到這一些文件。
陳建仁並表示，台灣的外交處境相當地艱難，所以一定要對於我們的外交事務做相關比較好的維護，以避免惡意第三方來加以干擾，而破壞了我國在外交關係上所做的各項的努力。
陳建仁也強調，這一些事情都是以密件的方式送到立法院，徐巧芯本身就是外交國防委員會的委員，所以她相當地清楚這一些資料是可以調閱，而且必要的時候，也可以請部會來加以說明。
陳建仁指出，但是徐巧芯竟然公開這一些密件，並且捏造不實的消息，他相信這對於捍衛我國的國際外交，還有捍衛我國的主權，是有很大的傷害，這是相當令人難以了解。
陳建仁說，大家不分朝野的立委或者是社會各界，都應該一起努力，來跟理念相同的自由民主國家，來發展我們的對外關係，來對全世界有所貢獻，所以這一件事情，我想我們很遺憾徐巧芯做出這樣的作為，他認為，這有害於我國外交的推動。