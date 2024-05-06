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中職／新人球員選拔、測試會開放線上報名！一圓心中職棒夢趁現在

▲中職新人球員選拔、測試會開放線上報名，一圓心中職棒夢趁現在。（圖／中職提供）
▲中職新人球員選拔、測試會開放線上報名，一圓心中職棒夢趁現在。（圖／中職提供）

記者林之越/綜合報導

中華職棒2024年度台灣運彩新人球員選拔會將於6月28日舉行，新人球員測試會也將在6月17日舉辦選拔會和測試會今（6）日開放報名，中華職棒六隊交戰，每年都吸引不少選手踴躍報名，希望藉此一圓心中的職棒夢，選拔會和測試會即日起接受線上報名，歡迎各路好手報名參加！

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台灣運彩長期支持中華職棒，以行動力挺中職各項活動，連續三年冠名中華職棒新人選拔會，年度盛會邀請大家一同支持2024年度台灣運彩新人球員選拔會。全新的六隊規模，增添更多夢想舞台，去年177位選手投入新人選拔會，最後共43選手入選，而測試會人數則創歷史新高，總計203位選手參加測試會，最終共97人獲球團推薦，人數也是歷年新高，中華職棒重返六隊規模，為眾多選手增添挑戰職棒的機會，今年能否再次吸引更多好手參與，備受期待。 

「2024年度台灣運彩新人球員選拔會」報名期限即日起至6月20日中午12:00止，一律採線上報名，凡自2019年起，曾入選WBC經典賽或資格賽、世界12強、世大運、WBSC U-23世界盃棒球賽、WBSC U-18世界盃棒球賽、BAF亞錦賽、BAF亞青賽及亞運等國手資歷的選手都可報名；聯盟或聯盟所屬球團推薦；最近一年爆米花棒球聯盟、全國成棒甲組春季聯賽、大專棒球聯賽公開組一級個人獎項前三名得主，皆可直接報名參加，應屆高中畢業生則可透過聯盟或聯盟所屬球團、高中木棒組教練推薦等方式參與。

未符合資歷的選手可透過報名參加「2024年度新人球員測試會」，由球團推薦參與選秀。只要年滿18歲（民國95年8月31日前出生），且具有青棒木棒組或甲組成棒選手經歷，自即日起至6月6日中午12:00止，可報名參加6月17日在新北市新莊棒球場舉辦的測試會，採分組實戰測試，聯盟得視狀況調整並另行公告。詳細報名資訊請見2024年度台灣運彩新人球員選拔會報名網站


2024年度新人球員選拔會選拔順序如下：

富邦悍將→台鋼雄鷹→中信兄弟→統一7-ELEVEn獅→樂天桃猿→味全龍


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