中職／新人球員選拔、測試會開放線上報名！一圓心中職棒夢趁現在

我是廣告 請繼續往下閱讀
「2024年度台灣運彩新人球員選拔會」報名期限即日起至6月20日中午12:00止，一律採線上報名，凡自2019年起，曾入選WBC經典賽或資格賽、世界12強、世大運、WBSC U-23世界盃棒球賽、WBSC U-18世界盃棒球賽、BAF亞錦賽、BAF亞青賽及亞運等國手資歷的選手都可報名；聯盟或聯盟所屬球團推薦；最近一年爆米花棒球聯盟、全國成棒甲組春季聯賽、大專棒球聯賽公開組一級個人獎項前三名得主，皆可直接報名參加，應屆高中畢業生則可透過聯盟或聯盟所屬球團、高中木棒組教練推薦等方式參與。
未符合資歷的選手可透過報名參加「2024年度新人球員測試會」，由球團推薦參與選秀。只要年滿18歲（民國95年8月31日前出生），且具有青棒木棒組或甲組成棒選手經歷，自即日起至6月6日中午12:00止，可報名參加6月17日在新北市新莊棒球場舉辦的測試會，採分組實戰測試，聯盟得視狀況調整並另行公告。詳細報名資訊請見2024年度台灣運彩新人球員選拔會報名網站。
2024年度新人球員選拔會選拔順序如下：
富邦悍將→台鋼雄鷹→中信兄弟→統一7-ELEVEn獅→樂天桃猿→味全龍
更多最即時、最熱門的運動新聞，請加入「NOW運動」粉絲專頁