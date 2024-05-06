腸病毒大流行！重症病程快且無特效藥　疫苗5大QA一次帶你看懂

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每年夏季4-10月，是腸病毒的流行期，，其中5-6月是高峰期，是夏季常見的兒童傳染病，會由糞口或飛沫等途徑傳播，遭感染症狀可能為無特異性症狀 (如發燒、嘔吐或胃口差 )、到手足口症、咽峽炎等。多數腸病毒患者只是輕微發燒及厭食，經由治療後一週內口腔潰瘍會自動痊癒。不過少數會出現併發症，包括無菌性腦膜炎、腦炎、肢體麻痺、心肌炎及新生兒敗血症等。其中腸病毒71型是最容易引起重症的型別，容易出現神經系統病變。目前沒有針對腸病毒的特效藥。
Q1：腸病毒有疫苗可打嗎?
A1：有，但僅針對腸病毒71型，因其併發症嚴重，重症及死亡風險較高，接種疫苗有助降低感染風險，減少重症機率。目前國內核准上市的腸病毒A71型疫苗廠牌分別為高端(Envacgen)與國光/安特羅(EnVAX-A71)疫苗。
Q2：誰可以接種腸病毒疫苗？
A2：腸病毒71型疫苗，適用滿2個月至未滿6歲幼兒，腸病毒疫苗依廠牌與年齡不同須接種2~3劑。高端疫苗設計為2個月以上至2歲嬰幼兒為2+1劑；2歲至6歲兒童為2劑。兩劑間隔時間：第一劑與第二劑間隔56天，若接種第1劑時未滿2歲，建議於第1劑後1年接種追加劑。三期臨床試驗可達保護力96.8%。國光疫苗則不分年齡需間隔28天接種2劑，目前已確認血清保護率達標（98.31%）。
A3：接種腸病毒疫苗後有無副作用？
A3：根據臨床統計顯示，接種腸病毒疫苗並無嚴重的副作用。常見的副作用包括接種部位可能出現局部疼痛、紅腫脹，以及全身性症狀，如發燒、嘔吐、腹瀉、食慾下降、疲勞等。這些副作用通常是輕微的，並且可以透過適當的處理和管理來緩解，且可與其他非活性疫苗或與活性減毒疫苗同時接種，但需於不同部位，或間隔任何時間接種。
Q4：打完腸病毒疫苗後，就完全免疫嗎？
A4：由於腸病毒種類繁多，無法針對每一種腸病毒都提供免疫保護，因此接種腸病毒疫苗並不意味著完全免疫，且因腸病毒疫苗主要針對腸病毒71型，而且仍然有可能感染其他型別的腸病毒，不過接種疫苗能降低感染腸病毒的風險，減少重症和併發症的發生。
Q5：腸病毒疫苗費用多少? 健保有給付嗎?
A5：腸病毒疫苗屬於自費接種。無論是哪一個品牌的腸病毒疫苗，都需要自行支付費用。如果您有接種需求，可以前往醫院兒科進行諮詢，醫師將根據情況進行評估後進行自費接種。目前，我們醫院提供的高端疫苗（Envacgen）每劑費用為4,300元，共需接種2至3劑。