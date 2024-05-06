汽車冷氣「內、外循環」很多人開錯！切換時機一次看：省油又保命

腸病毒疫苗能打快打！醫揭還有「5疾病在流行」：一堆病毒大亂鬥

▲腸病毒疫情不斷升溫，診間塞爆，已經創近10年新高，不少學校也被迫大規模停課。（示意圖／記者徐明穗攝）
▲腸病毒疫情不斷升溫，診間塞爆，已經創近10年新高，不少學校也被迫大規模停課。（示意圖／記者徐明穗攝）

記者張志浩／綜合報導

腸病毒疫情不斷升溫，已經創近10年新高，一些學校因有學童驗出「腸病毒71型」導致大規模停課，小兒科醫師羅士軒強調，腸病毒疫苗「現在可以打就先有保護力」，呼籲家長針對是否打疫苗要多方考量，此外，目前A型流感、B型流感、腺病毒、RSV呼吸道融合病毒在臨床都有案例出現，「又是一堆病毒大亂鬥。」

我是廣告 請繼續往下閱讀
羅士軒在臉書粉專《旭恩小兒科診所》表示，這兩週門診，「腸病毒的小孩明顯增加很多，停課也一大堆，也有孩子被帶來開立可以上學的診斷證明」，不過查了疾管署資料，目前流行的腸病毒仍以「克沙奇A型」為主，只有少少的71型個案，所以沒有太多重症的災情。

▲腸病毒重症前兆病徵。(疾管署提供)
▲腸病毒重症前兆病徵，包含活動力不濟、抽慉、嘔吐、心跳加快等。(圖／疾管署提供)
針對「腸病毒疫苗」，羅士軒說明，疫苗無法預防所有的腸病毒感染，只能預防「71型造成的重症」，而家長最常問的就是「是否建議施打」? 羅士軒認為「病毒甚麼時候會流行不知道，現在可以打就先有保護力，真正大流行的時候還不見得搶得到疫苗打。」

此外，羅士軒也提及，這幾天肚子痛、嘔吐的病人也特別多，包括「A型流感、B型流感、腺病毒、RSV呼吸道融合病毒」通通都還是有快篩到，「感覺又是一堆病毒大亂鬥」，只是大家慢慢有抗體，至少沒有像年初那麼多人生病。若想預防傳染性疾病，勤洗手、做好衛生習慣還是最重要的。

▲腸病毒疫情升溫！疾管署呼籲要做好個人衛生，平時應以肥皂正確勤洗手。（圖／取自Pexels）
▲若想預防傳染性疾病，勤洗手、做好衛生習慣還是最重要的。（圖／取自Pexels）
過敏專科及兒科專科醫師王韋力也指出，2024年春節結束後，門診掛號人數顯著下降，原以為隨著冬天結束，生病案例會越來越少，不過隨著學校開學、週末假期活動展開，在近兩週看病患者又突然暴增，幾乎是每天都維持上升趨勢，其中小兒科又以流感和腸病毒最為猖狂，而腸病毒在今年的高峰期可能會比預期的長。

王韋力補充，腸病毒初期症狀就是吃不下，當發現孩子食慾變差就應有警覺，此外，腸病毒雖然在大人身上症狀不明顯，但仍會有喉嚨痛、輕微發燒、拉肚子等不適，所以當大人也有上述狀況，別單純只認為自己得到小感冒，可能無意間就會忽視孩子的健康。

腸病毒流行！嬰幼兒該不該打疫苗　兒醫解答「爸媽最困惑5大QA」

門診病人大爆炸！醫示警「今年腸病毒很可怕」　預防方式家長必知

感冒喉嚨痛、腸病毒嘴破！醫教口腔噴劑正確用法　未滿6歲不要噴

清冠一號不只殺COVID-19！中醫師：對付「流感、皮膚病」療效也行

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生