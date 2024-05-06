腸病毒疫苗能打快打！醫揭還有「5疾病在流行」：一堆病毒大亂鬥

我是廣告 請繼續往下閱讀
針對「腸病毒疫苗」，羅士軒說明，疫苗無法預防所有的腸病毒感染，只能預防「71型造成的重症」，而家長最常問的就是「是否建議施打」? 羅士軒認為「病毒甚麼時候會流行不知道，現在可以打就先有保護力，真正大流行的時候還不見得搶得到疫苗打。」
此外，羅士軒也提及，這幾天肚子痛、嘔吐的病人也特別多，包括「A型流感、B型流感、腺病毒、RSV呼吸道融合病毒」通通都還是有快篩到，「感覺又是一堆病毒大亂鬥」，只是大家慢慢有抗體，至少沒有像年初那麼多人生病。若想預防傳染性疾病，勤洗手、做好衛生習慣還是最重要的。
過敏專科及兒科專科醫師王韋力也指出，2024年春節結束後，門診掛號人數顯著下降，原以為隨著冬天結束，生病案例會越來越少，不過隨著學校開學、週末假期活動展開，在近兩週看病患者又突然暴增，幾乎是每天都維持上升趨勢，其中小兒科又以流感和腸病毒最為猖狂，而腸病毒在今年的高峰期可能會比預期的長。
王韋力補充，腸病毒初期症狀就是吃不下，當發現孩子食慾變差就應有警覺，此外，腸病毒雖然在大人身上症狀不明顯，但仍會有喉嚨痛、輕微發燒、拉肚子等不適，所以當大人也有上述狀況，別單純只認為自己得到小感冒，可能無意間就會忽視孩子的健康。